PS VR2 è compatibile con PS Move e si può usare il controller Sense senza visore su PS5?

Con l'avvicinarsi della data di uscita di PlayStation VR2 continua il nostro viaggio alla scoperta delle caratteristiche del visore per la Realtà Virtuale di Sony. Ci concentriamo ora su una domanda comune, ovvero la compatibilità con i controller.

Nel caso possediate PlayStation VR di prima generazione, sicuramente avrete ancora in casa anche uno o più controller PS Move, ma questi ultimi si possono usare su PlayStation VR2 oppure no? La risposta è negativa, come specificato da Sony, il visore di nuova generazione per PS5 è compatibile solo e unicamente con i controller Sense di PS VR2 (destro e sinistro), DualSense e DualSense Edge (ecco la nostra recensione del DualSense Edge)

E sempre parlando di controller, Sense può essere utilizzato senza il visore PlayStation VR2? In questo caso invece la risposta è positiva, almeno in parte, dal momento che Sense può essere utilizzato per navigare nell'interfaccia di PS5 e nell'applicazione Contenuti Multimediali, mentre il controller non funziona con i giochi che non supportano PlayStation VR2.

Se siete interessati ad acquistare il nuovo visore per la Realtà Virtuale su PlayStation 5 forse potrebbe interessarvi sapere quanto spazio serve per giocare con PlayStation VR2, non sono richiesti spazi particolarmente ampi ma assicuratevi di non avere ostacoli intorno a voi e di poter muovere liberamente le braccia durante le sessioni di gioco.