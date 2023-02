PS VR2 ora disponibile! Tante Demo gratis da provare sul nuovo visore

È infine giunto il 22 febbraio 2023, giorno del lancio di PlayStation VR2, ora disponibile sul mercato videoludico globale, insieme al nuovo Horizon: Call of the Mountain.

Per l'occasione, il PlayStation Store ha reso disponibile una serie di contenuti dedicati all'hardware, con esperienze per testare il proprio feeling con il visore. Parliamo nello specifico di una interessante selezione di demo gratis, ora disponibile per il download su PlayStation 5. Di seguito, vi segnaliamo alcuni dei contenuti più interessanti, con tanto di relativo link alla pagina dedicata presente su PS Store:

A spiccare è sicuramente la possibilità di provare con mano il già citato, primo gioco per la Realtà Virtuale firmato da Geurrilla Games e ambientato nell'immaginario di Horizon: Zero Dawn e Horizon: Forbidden West. Ovviamente stuzzicante anche la possibilità di provare, mentre ricordiamo che è stato confermato proprio quest'oggi il DLC gratis per la modalità VR di Resident Evil 4: Remake su PS VR2.