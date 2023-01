Da PS VR2 a DualSense Edge e Forspoken: un gennaio ricco di appuntamenti per PS5

L'inizio del 2023 in casa Sony si appresta a portare con sé un'ampia selezione di novità per il colosso videoludico giapponese, tra nuovi hardware, software ed eventi comunicativi speciali.

Ad aprire le danze, ci penserà la pubblicazione dei nuovi giochi di gennaio 2023 parte della raccolta Essentials di PlayStation Plus. A seguire, sarà la volta della trasmissione di uno speciale evento dedicato a PlayStation VR2 e proposto all'interno della conferenza Sony in programma al CES 2023. I due appuntamenti sono stati organizzati rispettivamente per le giornate di 3 e 4 gennaio.

A seguire, la giornata dell'11 gennaio porterà con sé il reveal dei nuovi titoli PlayStation Plus parte della linee PS Plus Premium ed Extra. Pochi giorni dopo, il 15 gennaio, sarà invece il momento di celebrare il lancio del primo episodio della serie TV di HBO dedicata a The Last of Us. Due giorni più tardi, sarà il momento perfetto per accogliere l'estensione del catalogo PlayStation Plus, con la pubblicazione di nuovi titoli Extra e Premium.



La giornata del 24 gennaio 2023 vedrà invece la pubblicazione di Forspoken, produzione animata da Luminous Engine è attesa al lancio su PS5 e PC. Il giorno successivo, come ogni ultimo mercoledì del mese, dovrebbe vedere Sony annunciare i giochi gratis di febbraio 2023 con PS Plus Essentials. Infine, a chiudere il primo prese del nuovo anno di casa Sony sarà la pubblicazione di DualSense Edge, la versione definitiva del controller di PlayStation 5.