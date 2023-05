PS VR2, da Ghostbusters a Resident Evil 4 Remake: tutti i giochi in arrivo sul visore Sony

Mentre Sony rimanda il commento ai primi dati di vendita di PlayStation VR2, l'ultimo PlayStation Showcase ha offerto alcuni aggiornamenti sui prossimi titoli per PS VR2.

In particolare, tra i giochi presentati al PlayStation Showcase di maggio hanno trovato spazio diverse novità legate proprio alla realtà virtuale di casa Sony. L'evento ha ad esempio dedicato spazio alla modalità VR di Resident Evil 4 Remake, attualmente in sviluppo presso gli studi di Capcom. Con finestre di lancio ancora piuttosto generiche, di seguito trovate l'elenco dei giochi già confermati come in arrivo nel catalogo di PlayStation VR2.

Prossimi giochi PS VR2

Green Hell VR (2023): in sviluppo presso Incuvo;

(2023): in sviluppo presso Incuvo; Synapse (2023): in sviluppo presso nDreams Studio;

(2023): in sviluppo presso nDreams Studio; Journey to Foundation (2023): in sviluppo presso Archiact;

(2023): in sviluppo presso Archiact; The Foglands (2023): in sviluppo presso Well Told Entertainment;

(2023): in sviluppo presso Well Told Entertainment; Firewall Ultra : in sviluppo presso PlayStation Studios;

: in sviluppo presso PlayStation Studios; Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord : in sviluppo presso PlayStation Studios;

: in sviluppo presso PlayStation Studios; Crossfire: Sierra Squad : in sviluppo presso Smilegate;

: in sviluppo presso Smilegate; Hellsweeper VR : in sviluppo presso Mixed Realms;

: in sviluppo presso Mixed Realms; Sushi Ben : in sviluppo presso Big Brain Studios;

: in sviluppo presso Big Brain Studios; Resident Evil 4 Remake VR : in sviluppo presso Capcom;

: in sviluppo presso Capcom; Behemoth : in sviluppo presso Skydance Interactive;

: in sviluppo presso Skydance Interactive; Aces of Thunder: in sviluppo presso Gaijin Games;

In attesa di maggiori dettagli sulla data di uscita dei titoli qui elencati, ricordiamo che nel corso del mese di maggio PlayStation VR2 ha dato il benvenuto a Another Fisherman's Tale, Humanity e Hello Neighbor: Search and Rescue.