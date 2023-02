PS VR2, tutti i giochi in 6 minuti: da Horizon Call of the Mountain a Gran Turismo 7

Si avvicina a grandi passi il momento del debutto di PlayStation VR2. Il nuovo visore di Sony dedicato al gaming in realtà virtuale esordirà il prossimo 22 febbraio, con una ricca line-up ad affiancarlo.

Tra i titoli progettati appositamente per il nuovo hardware, spicca Horizon: Call of the Mountain, spin-off della serie Guerrilla Games che arriverà sul mercato al day one del visore. Tra i giochi per PS VR2 in arrivo a febbraio 2023, troviamo poi diversi upgrade VR per produzioni già disponibili, da Resident Evil: Village a Gran Turismo 7.

Non tutte le produzioni tuttavia debutteranno già il 22 febbraio. Nei mesi successivi, ad esempio, sarà il turno di No Man's Sky, Before Your Eyes, The Dark Pictures: Switchback VR e tanti altri. Tra indie e upgrade di noti AAA, l'offerta di PlayStation VR2 mira dunque ad ampliarsi nel corso della primavera. Ulteriori produzioni, pur annunciate, sono invece ancora prive di una finestra di lancio specifica.



Per fare il punto della situazione, vi segnaliamo un interessante video dedicato alla libreria software di PlayStation VR2. In soli 6 minuti, il filmato disponibile in apertura di news illustra tutti i giochi PS VR2 annunciati da Sony e terze parti sino a questo momento. Nell'augurarvi buona visione, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye trovate una ricca prova di PS VR2, effettuata dal nostro Alessandro Bruni.