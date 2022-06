PS VR2 e Horizon Call of the Mountain sono impressionanti: l'opinione di Alanah Pearce

All'indomani del convincente State of Play di Sony e della pubblicazione del primo gameplay trailer di Horizon Call of the Mountain, arriva il commento di Alanah Pearce, ex redattrice di IGN.com ed oggi sceneggiatrice presso Santa Monica Studio.

La nota ex giornalista ha fornito un parere più che positivo sia sul primo capitolo VR della serie di Horizon sia su PlayStation VR 2. La sua opinione può essere considerata di parte dal momento che lavora per una delle software house first party più importanti di Sony, tuttavia rimangono dichiarazioni di chi ha potuto provare in anteprima il nuovo ambizioso visore che andrà ad affiancare PlayStation 5 nei prossimi mesi.

"Ci ho giocato", ha dichiarato riferendosi ad Horizon Call of the Mountain. "Ecco perché ho provato PSVR2, ci ho giocato. Tecnicamente non mi è permesso parlarne, quindi immagino che tutto ciò che dirò è che l'ho trovato molto, molto interessante. In realtà sono rimasta molto impressionata da PSVR2 in generale. Lavoro per PlayStation, quindi prendete la mia parola con le pinze, bias e tutto il resto. Potrebbe non significare assolutamente nulla, ma sono rimasta molto colpita: l'ho trovato molto bello. Sfortunatamente, non posso davvero commentare oltre".

Come svelato nello State of Play di ieri, anche Resident Evil Village è in arrivo su PlayStation VR2, così come Resident Evil 4 Remake e No Man's Sky.