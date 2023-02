PS VR2, l'immagine non è nitida? Ecco come risolvere il problema

Con l'ultimo PlayStation State of Play, gli appassionati di realtà virtuale hanno potuto festeggiare l'annuncio di Journey to Foundation e della data di uscita di Before Your Eyes su PS VR2.

Esordito sul mercato in data 22 febbraio 2023, il visore Sony è ora nelle mani del pubblico, che può utilizzare l'hardware per testare Horizon: Call of the Wild, la modalità VR di Gran Turismo 7 e Resident Evil: Village. Con i primi giorni di vita dell'hardware, possono però anche emergere una serie di dubbi sul modo per sfruttare al meglio PlayStation VR2. Come essere certi, ad esempio, di star sperimentando l'immagine più nitida possibile sul visore?

Ecco alcuni semplici accorgimenti per evitare di incorrere in sessioni di gioco sfocate su PlayStation VR2:

Pulire con cura e di frequente lo schermo del visore , ovviamente con un panno morbido, per evitare di danneggiare le lenti;

, ovviamente con un panno morbido, per evitare di danneggiare le lenti; Non esitare nell'utilizzare occhiali da vista insieme a PS VR2: il visore supporta questa possibilità;

Ricalibrare l'eye tracking , tramite il percorso Impostazioni, Accessori, PlayStation VR2, Eye Tracking;

, tramite il percorso Impostazioni, Accessori, PlayStation VR2, Eye Tracking; Ricalibrare la distanza dalle lenti , tramite il percorso Impostazioni, Accessori, PlayStation VR2, Headset;

, tramite il percorso Impostazioni, Accessori, PlayStation VR2, Headset; Ricollegare PS VR2 a PlayStation 5, dopo aver spento la console;

Nel caso in cui il visore dovesse proporre una visuale non sufficientemente definita, è inoltre possibile testare diverse soluzioni:In questo modo, il visore dovrebbe garantire la massima qualità visiva disponibile.