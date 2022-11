PS VR2 sceglie MediaTek: l'azienda produrrà il processore del visore Sony

L'annuncio ufficiale di prezzo e data di lancio di PlayStation VR2 ha aperto la strada alla diffusione di ulteriori dettagli su quelle che saranno le caratteristiche dell'hardware Sony.

Di recente, ad esempio, i dirigenti di MediaTek hanno confermato il proprio coinvolgimento nel progetto. L'azienda tech ha sfruttato la vetrina offerta dal MediaTek's Executive Summit per confermare che PlayStation VR2 monterà un processore prodotto dalla compagnia, che si troverà così ad animare per la prima volta una tecnologia legata alla Realtà Virtuale. Una scelta che distinguerà PS VR2 dalla concorrenza nel settore VR, che ad oggi sfrutta principalmente tecnologia Qualcomm.

Purtroppo, da MediaTek non sono stati condivisi maggiori dettagli in merito all'architettura di PlayStation VR2, che raggiungerà il mercato con l'inizio del nuovo anno. In attesa di ulteriori approfondimenti sulla tecnologia che animerà l'hardware, ricordiamo che Sony ha già presentato i primi dettagli su risoluzione, telecamera e controller di PlayStation VR2.



Il nuovo visore destinato ad essere affiancato a PlayStation 5 approderà sul mercato videoludico a partire dal prossimo 22 febbraio 2023. I preordini saranno aperti tra pochi giorni, con l'appuntamento previsto per la giornata del 15 novembre 2022. Rispetto al primo PS VR, l'hardware proporrà un prezzo più elevato, superiore anche a quello della stessa PlayStation 5.