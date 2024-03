PS VR2: Sony mette in pausa la produzione per un report, ci sono troppe scorte invendute?

Secondo un report di Bloomberg, Sony Corporation avrebbe interrotto momentaneamente la produzione di PlayStation VR2. Il motivo sarebbe da ricercarsi nella grande quantità di visori invenduti, l'obiettivo è dunque quello di smaltire le scorte prima di riprendere la produzione del dispositivo.

Ad oggi le vendite di PlayStation VR2 non sembrano essere esaltati e sebbene non siano mai state comunicate ufficialmente, sin dal lancio si sarebbero accumulate scorte nei magazzini, le unità prodotte per il lancio a febbraio 2022 ammontano a oltre due milioni ma non è chiaro queste di quante siano state effettivamente vendute ai consumatori.

Secondo la società di analisi IDC le vendite di PlayStation VR2 continuano a calare progressivamente dal lancio e non ci sono evidenti segnali di ripresa sul breve periodo. Per fare un paragona, Meta Quest vende 30 volte più di PlayStation VR2, uno dei motivi sarebbe da ricercare nel prezzo elevato del visore Sony (più alto, o quasi, rispetto a quello della console PS5) e nell'assenza di grandi esclusive software.

Sony in ogni caso non intende abbandonare questo business e nel 2024 arriverà il supporto PlayStation VR2 per PC, questo vuol dire che il visore potrà essere utilizzato non solo con PS5 ma anche su Personal Computer. La compagnia giapponese non ha ancora risposto al giornalista di Bloomberg riguardo lo stop temporaneo della produzione di PS VR2.



Ricordiamo che secondo altre fonti a inizio anno Sony avrebbe rallentato la produzione di PlayStation 5 con l'obiettivo di smaltire le scorte rimaste invendute dalla produzione del trimestre precedente.

