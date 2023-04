PS VR2: Sony ha tagliato la produzione del 20% per un report, vendite troppo basse?

Secondo l'analista finanziario Ming-Chi Kuo, Sony Corporation avrebbe ridotto del 20% la produzione di PlayStation VR2 per il 2023 rispetto ai piani iniziali, modificando il quantitativo di ordini alle fabbriche asiatiche dopo vendite iniziali non particolarmente esaltanti.

Ming-Chi Kuo è un analista e insider focalizzato sul mondo Apple e particolarmente esperto del mercato VR, sebbene le sue parole non siano confermate, si tratta di un personalità con molte fonti e contatti verificati. A gennaio si era parlato di un taglio alla produzione di PlayStation VR2 del 50% ma Sony aveva smentito dichiarando di non aver tagliato gli ordini, le cose però potrebbero essere cambiate dopo la tiepida accoglienza commerciale riservata al visore.

Le scarse vendite dei visori VR non riguardano solamente Sony, Ming-Chi Kuo fa sapere che Meta Quest PRO ha venduto in tutto 300.000 unità durante il suo ciclo vitale mentre Pico ha registrato vensite inferiori del 40% rispetto alle aspettative iniziali.

Sony avrebbe venduto circa 270.000 PlayStation VR2 nel primo mese, a fronte di una previsione di vendita stimata (ma mai confermata) di circa due milioni di visori nella finestra di lancio del nuovo headset. In questo scenario, Kuo si dice scettico sul possibile successo di Apple VR, al momento la realtà virtuale "domestica" non sembra avere la forza commerciale sufficiente per continuare a giustificare grandi investimenti.