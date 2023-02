Anche PS VR2 ha tanti simboli PlayStation impressi sulla scocca, proprio come il DualSense

Come noto da oltre due anni, il DualSense di PS5 ha tanti simboli PlayStation incisi sul retro e Sony ha deciso di mantenere questa tradizione anche su PlayStation VR2, come confermato anche da PlayStation nelle FAQ ufficiali di PS VR2.

"Sì, proprio come per le superfici della console PS5 e del controller DualSense, abbiamo incluso dei minuscoli simboli PlayStation sulle bande anteriori e posteriori del visore PS VR2, creando una texture piacevole al tatto."

Ed effettivamente possiamo confermarvi che i minuscoli simboli ci sono, presto vi proporremo l'unboxing di PlayStation VR2, il visore è arrivato in studio e nelle prossime ore arriverà uno spacchettamento completo, oltre alle prime impressioni sul design e sul feeling generale.

Il DualSense ha 40.000 simboli in rilievo sulla scocca, nel caso di PlayStation VR2 questi sono presenti solo sulle bande anteriori e posteriori, tuttavia la superficie è sicuramente più ampia di quella del DualSense, al momento il numero esatto è ignoto ma siamo sicuri che qualcuno si prenderà l'arduo compito di contarli tutti...

Il nuovo visore per la Realtà Virtuale di Sony arriva il 22 febbraio, nel frattempo Sony ha annunciato che ci sono oltre 100 giochi in sviluppo per PlayStation VR2 e trenta titoli pronti per la finestra di lancio, tra cui Horizon Call of the Mountain, disponibile dal day one.