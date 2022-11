PS VR2 torna a dicembre su PlayStation Direct: nuova ondata di preordini

Come già accaduto per il lancio di PlayStation 5, Xbox Series X|S e Steam Deck, i ritardi nelle catene produttive e i problemi di fornitura di semiconduttori stanno generando effetti anche nella distribuzione di PlayStation VR2.

Il nuovo visore Sony per la Realtà Virtuale debutterà agli inizi del prossimo anno, ma nel frattempo il colosso giapponese ha consentito ai giocatori di procedere con i preordini dell'hardware. Andati rapidamente esauriti, questi ultimi riprenderanno presto, almeno negli Stati Uniti. Sul sito ufficiale di PlayStation Direct - store online gestito direttamente da Sony - è infatti apparso un avviso che informa i potenziali acquirenti dell'imminente riapertura dei preordini di PlayStation VR2.

L'appuntamento, nello specifico, è fissato per la giornata di martedì 6 dicembre 2022. Al momento, non è stato però condiviso alcun orario preciso. La procedura di preordine si baserà sull'invio di inviti da parte di PlayStation Direct: per riceverne uno è necessario registrarsi al portale. Sullo store online, PlayStation VR2 è proposto al prezzo di listino di 549,99 dollari, oltre che in bundle con Horizon: Call of the Mountain, a 599,99 dollari. La stazione di ricarica per i controller PlayStation VR2 Sense è invece in vendita a 49,99 dollari.



Per il momento, non ci sono invece aggiornamenti su di una riapertura dei preordini di PlayStation VR2 in Europa.