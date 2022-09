PS VR2 vs Meta Quest 2: visori a confronto con Star Wars Tales from the Galaxy's Edge

Con la pubblicazione dei primi video gameplay di Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge su PlayStation VR2, emergono interessanti informazioni sulle performance del nuovo visore di Sony.

In particolare, è possibile confrontare la resa del titolo sul dispositivo con quanto visto su Meta Quest 2, erede del primo Oculus Quest. Tramite il video confronto che trovate in apertura a questa news, è dunque possibile osservare Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge - Enhanced Edition in azione sui due hardware dediti al gaming in Realtà Virtuale.

Nonostante si tratti di materiale ancora preliminare, il paragone tra le due versioni del titolo offre alcuni primi interessanti spunti di riflessione. In particolare, è possibile notare importanti differenze nel sistema di illuminazione che irradia la Galassia Lontana Lontana, così come nella resa degli effetti particellari e della brillantezza dei colori. Cosa ve ne pare di questo primo sguardo alle potenzialità di PlayStation VR2?



Atteso per i primi mesi del 2023, il nuovo visore VR di Sony non ha ancora una data di uscita precisa. In attesa dell'annuncio di quest'ultima, il colosso videoludico ha tuttavia già confermato che i giochi PlayStation VR non saranno compatibili con PlayStation VR2, che non potrà dunque contare sul catalogo del suo predecessore.