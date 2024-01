PS1: 4 giochi meno famosi ma divertentissimi, troppo sottovalutati!

Quando si parla di gemme nascoste del catalogo PS1 si citano bene o male sempre gli stessi nomi: Hogs of War, C-12 Final Resistance, Tombi, Heart of Darkness... ma ci sono tanti altri titoli di qualità che hanno giocato in pochi. Eccone quattro da riscoprire!

Urban Chaos

Un'avventura in terza persona ambientata a Union City, futuristica città presa d'assalto da una gang di criminali senza scrupoli. Siamo alla fine del 1999 e una profezia prevede la fine del mondo nel giro di pochi mesi... le cose andranno davvero così? Nei panni della poliziotta D'Arci Stern dovremo rompere la maledizione per salvare Union City. Urban Chaos si presenta come un titolo molto interessante per la sua epoca, capace di concedere al giocatore una buona libertà d'azione e una discreta varietà di armi, dagli AK-47 alle mazze da baseball. Non ha riscosso il successo sperato ed è un vero peccato.

Ralph il lupo all'attacco

No, quello non è Wile E. Coyote (meglio conosciuto come Willy il Coyote in Italia) bensì il cugino Ralph il lupo protagonista della serie di cortometraggi Ralph il Lupo e Sam Canepastore. Chiarito l'equivoco, vi diciamo che questo titolo è discreto platform 3D con elementi stealth: vestendo i panni di Ralph dovremo cercare di rubare di soppiatto le pecore di Sam senza farci vedere... sembra facile! Al pari di quel giocone indimenticato di Bugs Bunny Lost in Time, anche Ralph il lupo all'attacco è pieno di gag slapstick in stile Looney Tunes. Uscito alla fine del ciclo vitale di PS1, nel 2001, il gioco è stato snobbato dal grande pubblico.

Mr. Driller

Gioco arcade targato Namco, Mr. Driller diventò all'epoca un piccolo cult in sala giochi ma non riuscì mai a riscuotere un buon successo su PlayStation. Nei panni di un minatore dobbiamo "trapanare" fino a giungere in profondità dei vari livelli, facendo attenzione a non restare schiacciati o non finire l'ossigeno, pena il game over. Difficile da spiegare, semplice da giocare, Mr. Driller è un gioco da "ancora una partita e poi smetto" pensato proprio per ingurgitare gettoni e monetine. Una versione evoluta di Dig Dug con un design e uno stile 100% giapponese: su PlayStation arriva nel 1999 ma la sua natura di gioco coccoloso in 2D lo rendeva piuttosto fuori target su una console che ospitava giochi maturi come Silent Hill e Resident Evil.

Gekido

Conosciuto anche come Gekido Urban Fighters, ci troviamo di fronte ad un picchiaduro a scorrimento realizzato da N.A.P.S. Team (lo studio italiano autore del recente Baldo The Guardian Owls) con il design dei personaggi a opera nientemeno che di Joe Madureira, disegnatore che non ha bisogno di presentazioni. Con Gekido, N.A.P.S. vuole rendere omaggio a giochi come Final Fight e Streets of Rage, il genere dei beat em up a scorrimento però non gode di buona salute nel nostro paese e Gekido viene largamente ignorato in Italia mentre riscuote un buon successo nel Regno Unito e in Nord America.

Tanto che, bel 2001, N.A.P.S. produrrà Gekido Kintaro's Revenge per Game Boy Advance e metterà in cantiere l'oscuro Gekido The Dark Angel per PSP, poi cancellato.