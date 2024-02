PS1: 5 demo segrete nascoste davvero bene in altri giochi, ve le ricordate?

Come vi abbiamo raccontato più volte su queste pagine, le demo dei giochi PS1 erano a volte così famose da diventare culto, un ricordo sbloccato nell'infanzia di molti. Chi se lo scorda il CD Demo One con la copertina viola? Nessuno, garantito.

Nella storia della prima PlayStation ci sono anche demo segrete che potevano essere sbloccate o ottenuti in modi decisamente inusuali: ve ne proponiamo cinque.

WipEout Rolling Tech Demo

Nel 1995, il primo numero di Official PlayStation Magazine usciva negli Stati Uniti con in allegato un CD con una demo tecnica del gioco Psygnosis, intitolata WipEout Rolling Tech Demo. Questa versione dimostrativa in realtà non era giocabile e dunque potevamo solamente guardare una corsa con una navetta controllata dalla CPU. Questo in teoria, perché sostituendo effettuando lo swap tra il disco demo della rivista e il CD Demo One (all'epoca incluso in tutte le console PS1) la tech demo diventava giocabile come per magia...

Fighting Force

La demo di Fighting Force era nascosta nei CD della serie PlayStation Underground, rivista interattiva di Sony riservata agli iscritti al PlayStation Fan Club negli Stati Uniti e in Gran Bretagna. Il terzo CD della serie nascondeva una demo giocabile del picchiaduro di Core Design sbloccabile semplicemente cliccando su tutte le icone che compariranno dopo aver inserito il disco nella console.

Spyro The Dragon

Crash Bandicoot 3 Warped nascondeva una demo giocabile di Spyro The Dragon mentre una demo di Spyro 2 Ripto's Rage era nascosta in Crash Team Racing. Come si sbloccavano queste versioni di prova? Semplicemente premendo su, su, giù, giù, sinistra, destra, sinistra, destra e quadrato nel menu principale dei due giochi. E non è finita, continuate a leggere...

Crash Bash

Nel 2000 sarà Spyro 3 Year of the Dragon a ricambiare il favore con una demo nascosta di Crash Bash. Questa versione dimostrativa si può sbloccare semplicemente premendo e tenendo premi L1, R2 e quadrato nella schermata del titolo, dopo la rottura dell'uovo.

Point Blank

Poink Blank era uno sparatutto arcade di Namco molto popolare uscito nel 1994 in sala giochi e che sarebbe arrivato su PS1 solamente tra il 1997 e il 1998. Per promuovere il gioco, Namco decise di allegare un CD demo alla versione Platinum di Tekken 2 (a proposito... che svolta furono le versioni Platinum dei giochi PS1) solo che in copertina non veniva assolutamente segnalata la presenza di un disco bonus. E molti di voi, ne siamo certi, saranno rimasti stupiti nello scoprire un secondo CD nascosto... ma nascosto bene, perché per scoprirlo bisognava alzare il supporto nero di plastica nella quale era alloggiato il disco principale. Che sorpresa!