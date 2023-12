PS1: cinque curiosità storiche, e c'è anche un segreto rimasto ben nascosto fino ad oggi

Basta semplicemente nominare la prima PlayStation per suscitare emozioni e ricordi indelebili in tantissimi giocatori di lunga data. La console Sony ha scritto la storia dei videogiochi non solo per il suo parco titoli pieno di capolavori, ma anche per i tanti segreti e curiosità che l'hanno caratterizzata.

Sapevate ad esempio che esiste un gioco PS1 che occupa ben 5 CD? Oppure che sono state prodotte delle PS1 di colore nero che però non erano disponibili per la vendita? Queste ed altre curiosità ancora le abbiamo raccolte tutte assieme nel video che potete trovare in cima a questo articolo oppure sul canale Youtube di Everyeye, che vi invitiamo a seguire così da non perdervi nessun nuovo contenuto video.

Ma in verità le peculiarità della piattaforma Sony sono ancora più sconfinate. Basti pensare ad esempio che l'originale PlayStation funzionava ancora meglio se capovolta, ed aveva persino un utile trucco con cui recuperare i file di salvataggio cancellati dalle nostre Memory Card. E che dire ad esempio del monitor da attaccare alla PS1 per renderla portatile? Per non parlare della PocketStation, periferica simile ad una super Memory Card che, tuttavia, non venne mai ufficialmente distribuita oltre i confini giapponesi.

Ma diteci un po' di voi adesso: quali sono i ricordi più belli che avete legati alla console e quali sono le curiosità e caratteristiche peculiari che avete sempre amato della PS1?