PS1 compie 26 anni, Sony festeggia con un'immagine celebrativa

Il 3 dicembre del 1994 Sony Corporation lanciava la PlayStation in Giappone, prima console dell'azienda, capace di riscuotere sin da subito un enorme successo. Sono passati 26 anni da allora e per festeggiare questa ricorrenza i profili social di PlayStation hanno pubblicato un'immagine celebrativa.

"Il 3 dicembre 1994 usciva per la prima volta l’iconica PlayStation. Sono passati 26 anni… 3 dicembre 2020 possiamo festeggiare un altro compleanno insieme! Grazie a tutti voi!"

L'immagine mostra il primo controller di PS1 e il nuovo DualSense, un modo per ricordare il passato celebrando il presente, con PlayStation 5 appena uscita e capace anche in questo caso di registrare vendite altissime, nonostante la mancanza di scorte e la pandemia globale in corso.

PS1 è stata lanciata poi nel settembre 1995 in Nord America ed Europa imponendosi come il sistema di gioco più venduto della sua generazione. Se volete saperne di più vi rimandiamo al nostro speciale con dieci curiosità sulla prima PlayStation. Vi siete mai chiesti quanto costa una PS1 usata su Internet? Non si parla di cifre proibitive e con l'arrivo del Natale potrebbe essere una buona idea per un regalo nostalgico agli amici oppure a se stessi, per ricordare le gioie e le emozioni della prima console Sony.