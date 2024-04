PS1 è una console spaziale: lo sapete che è stata anche su Plutone?

Sono molti i meriti e gli aggettivi che è possibile attribuire alla prima, leggendaria PlayStation, ma non tutti sanno che la console che ha dato il via ad uno dei più grandi fenomeni della storia videoludica è stata anche nello spazio... o meglio, una parte di essa.

Ad andare nello spazio non è stata la PlayStation, bensì la sua CPU MIPS R3000, che è stata scelta dalla NASA per guidare i computer di volo della sonda spaziale New Horizons, lanciata il 19 gennaio 2006 dalla base di Cape Canaveral in direzione di Plutone e del suo satellite Caronte. Se vi state chiedendo come sia possibile che una realtà all'avanguardia come la NASA abbia scelto un processore di una console che all'epoca aveva già più di 10 anni per guidare una missione tanto ambiziosa, è perché gli ingegneri dell'agenzia spaziale statunitense hanno bisogno di affidabilità, non di potenza.

Con il senno di poi, possiamo affermare che la CPU di PlayStation, opportunamente modificata per resistere alla radiazioni spaziali, si è rivelata all'altezza del compito. La sonda New Horizons ha effettivamente raggiunto e sorvolato Plutone nove anni dopo la partenza, più precisamente alle 14:49:57 ora italiana del 14 luglio 2015. A lei dobbiamo quasi tutto ciò che sappiamo su geologia, morfologia e atmosfera dell'ex pianeta del Sistema Solare e del suo satellite, inoltre vanta il record di velocità per un oggetto artificiale lanciato dalla Terra, ben 58.536 chilometri all'ora. Durante il suo viaggio ha anche attraversato l'orbita di Marte, incontrato Giove e toccato il punto di Lagrange di Nettuno.

E mica è finita qui! La sua missione non è terminata con il sorvolo di Plutone, dal momento che New Horizons sta ancora procedendo in direzione della Fascia di Kuiper. Nel 2019 ha intersecato l'orbita dell'asteroide 486958 Arrokothe e nel 2021 ha raggiunto una distanza di 50 UA, inoltre si stima che abbia energia per funzionare fino al 2030. Niente male per una sonda guidata dalla stessa CPU che faceva girare Final Fantasy 7 e Metal Gear Solid!

