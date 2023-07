PS1: le gemme nascoste che non ha giocato praticamente nessuno

Dopo aver visto le sei gemme nascoste della PS2 da riscoprire, ecco una selezione di giochi per la prima PlayStation passati (quasi) inosservati all'epoca e che secondo noi avrebbero invece meritato un maggior successo di pubblico e critica.

Hogs of War

Hogs of War è un gioco di strategia 3D con protagonisti dei maiali decisamente agguerriti. Davvero, non stiamo scherzando, immaginate un gioco come Company of Heroes o Total War, con protagonisti dei suini piuttosto arrabbiati. Il risultato? Un gioco godibilissimo, ma non per tutti.

R-Type Delta

La serie R-Type ha scritto, insieme a Gradius, la storia degli sparatutto a scorrimento orizzontale e R-Type Delta porta la serie verso una nuova dimensione, introducendo la grafica poligonale, power-up ancora più potenti e boss spettacolari. Purtroppo all'epoca il genere degli sparatutto spaziali sembrava decisamente tramontato e R-Type Delta venne ignorato da gran parte dei giocatori.

C-12 Final Resistance

Uscito fuori tempo massimo, nella primavera del 2001 e solo in Europa, C-12 Final Resistance è uno sparatutto in terza persona dalle atmosfere simili a quelle di Terminator. Sviluppato da Sony Studio Cambridge, il team che solo tre anni dopo diventerà Guerrilla Cambridge, C-12 è un TPS non troppo ispirato ma di alto profilo, con una grafica che spinge al limite la scatoletta grigia di Sony.

Fighting Force

Ma quanto erano belli i picchiaduro a scorrimento su SNES, Mega Drive e in sala giochi? Final Fight, Streets of Rage, Burning Fight, Vendetta, Night Slashers, Cadillacs & Dinosaurs, The King of Dragons, Double Dragon... dobbiamo continuare? No, fermiamoci qui. Fighting Force, sviluppatore da Core Design, prova a riportare sulle console a 32-bit (e su PC) le atmosfere di quei gloriosi titoli, aggiungendo la terza dimensione ed i poligoni.

I picchiaduro a scorrimento nella seconda metà degli anni '90 non interessavano a nessuno e Fighting Force fatica a riscuotere il successo sperato. Un sequel esce nel 2000 ma diventa un gioco d'azione in terza persona, mentre Fighting Force 3 viene cancellato.

Tobal 2

Il primo Tobal di Square Enix ha riscosso un buon successo in Giappone grazie al traino della demo di Final Fantasy VII allegata, passando del tutto inosservato in Occidente. Non a caso il sequel resta confinato al solo Giappone, un vero peccato perchè Tobal 2, pur non essendo perfetto, evolve in tutto e per tutto le migliori caratteristiche del suo predecessore, a partire dal roster, ora più vario ed equilibrato. Il design dei personaggi era opera di Akira Toriyama, papà di Dragon Ball e Dottor Slump & Arale.

Heart of Darkness

Un platform 2D dalle atmosfere oscure, uscito nel 1998, quando i giochi di piattaforme in due dimensioni erano ampiamente sul viale del tramonto. Non è un gioco perfetto e lo sviluppo travagliato ha portato team a dover tagliare diversi aspetti del progetto per rispettare le scadenze, ma ancora oggi lo stile di Heart of Darkness resta unico.