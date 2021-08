PS1: quali sono i giochi più belli della prima PlayStation?

La storica PS1, la prima console Sony uscita nel 1994, ha avuto il merito di sdoganare i videogiochi tra il grande pubblico, diventando un vero e proprio fenomeno di costume degli anni '90. Ma quali sono i giochi più belli per PlayStation, tra i centinaia usciti in oltre sette anni di vita?

E' ovviamente impossibile rispondere in maniera univoca a questa domanda dal momento che i gusti sono estremamente soggettivi, possiamo però basarci sul Metascore dei migliori giochi PS1 per capire quali sono quei titoli che la critica ha premiato più di altri. Al primo posto troviamo Tony Hawk's Pro Skater 2 di Activision (Metascore 98/100) uscito nel 2000 e capace di rendere i giochi di skateboard popolarissimi. Merito di un gameplay arcade molto divertente ma anche di una colonna sonora da urlo e di un comparto tecnico allo stato dell'arte per una console a 32-bit.

Secondo posto per Tekken 3 (96/100), il celebre picchiaduro di Namco esordì in sala giochi nel 1997 per poi arrivare su PlayStation l'anno successivo riscuotendo enorme successo e venendo acclamato come uno dei migliori giochi di tutti i tempi. A pari merito troviamo Gran Turismo 6 (96/100) con a seguire Final Fantasy IX, Chrono Cross e Metal Gear Solid tutti con un Metascore di 94/100.

Tra i titoli con voto pari o superiore al 9/10 troviamo anche WipEout 3, Gran Turismo 2, Street Fighter Alpha 3, Vagrant Story, Final Fantasy VII, Medal of Honor, PaRappa The Rapper, Spyro 3 Year of the Dragon, Tomb Raider, Resident Evil, Legacy of Kain Soul Reaver, Crash Bandicoot 3 Warped, Ape Escape e Syphon Filter. Sapete quanti giochi sono usciti per la prima PlayStation? Quasi 8.000 titoli!