Da PS1 a PS4: un trailer dedica un secondo ai "giochi che hanno definito ogni generazione"

In casa Sony proseguono i festeggiamenti dedicati ai 25 anni di PlayStation: direttamente da PlayStation UK, giunge ora un contributo particolarmente interessante!

La divisione britannica ha infatti scelto di ricordare la storia delle console Sony tramite la composizione di un trailer celebrativo. In circa cinque minuti, il filmato ripercorre i "giochi che hanno definito ogni generazione", dedicando ad ognuno di questi un singolo secondo. Da PlayStation 1 fino a PlayStation 4, il video rappresenta un interessante scorcio sulla storia videoludica degli ultimi venticinque anni!



Numerosissimi i protagonisti del trailer pubblicato da PlayStation UK: dagli iconici Spyro e Crash Bandicoot, passando per numerosi esponenti della serie Final Fantasy ed il Raziel di Legacy of Kain: Soul Reaver! Presenti all'appello anche i più recenti The Last Guardian e Marvel's Spider-Man, accanto a Bloodborne, The Witcher 3: Wild Hunt, Persona 5 e moltissimi altri. Potete visionare il filmato dedicato ai 25 anni di storia PlayStation direttamente in apertura a questa news: quanti dei giochi presenti avete riconosciuto? Quali sono quelli a cui siete maggiormente legati?



In chiusura, spostiamo l'attenzione dal passato all'imminente futuro. Ricordiamo infatti che martedì 10 dicembre la Redazione di Everyeye commenterà il nuovo State of Play organizzato da Sony: l'appuntamento è fissato per le ore 14:30, non mancate!