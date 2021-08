PS1: qual è l'ultimo gioco uscito per la prima PlayStation?

Qual è l'ultimo gioco uscito su PS1? La prima console Sony è uscita nel dicembre 1994 in Giappone per poi arrivare in Occidente a settembre dell'anno successivo. Questa è storia nota, quello che forse non sapete è che sono stati pubblicati giochi per la prima PlayStation fino al 2005.

PS1 è stata supportata per un decennio intero, fino al 2005 sono stati lanciati nuovi giochi nei principali mercati internazionali, ma qual è l'ultimo uscito, escludendo le riedizioni economiche? Per quanto riguarda il Giappone il primato spetta a Strider Hiryu, uscito a maggio 2014 mentre in Nord America l'ultimo gioco uscito è FIFA 2005, pubblicato a ottobre 2004. In Europa invece dobbiamo fare un salto avanti nel tempo fino al luglio 2005, mese di lancio di Moorhuhn X.

Tra il 2004 e il 2005 (quindi esattamente dieci anni dopo il lancio) sono stati comunque pubblicati altri titoli tra cui Rascal Racers, Dance PAL eXtra Trax, NFL GameDay 2005, Madden NFL 2005, XS Junior League Soccer, Dancing Stage Fusion e Jet Ace. Progetti minori distribuiti da piccoli publisher indipendenti anche se non sono mancate eccezioni come nel caso dei giochi sportivi distribuiti da Electronic Arts e usciti come visto fino al 2005. Per approfondire: quali sono i giochi più belli per PS1?