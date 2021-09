PS1: qual è il gioco più venduto della prima PlayStation?

La prima PlayStation ha rivoluzionato il mondo dei videogiochi, ottenendo enorme successo in tutto il mondo e segnando l'esordio di alcune serie storiche che proseguono forti ancora oggi. Tanti grandi classici sono riusciti a vendere milioni di copie, divenendo titoli simbolo della prima console casalinga di Sony.

Vi siete però mai chiesti qual è il gioco più venduto sulla prima PlayStation? Questo importante primato spetta al primo Gran Turismo di Polyphony Digital (all'epoca ancora nota come Polys Entertainment). Il classico dei giochi di corse ha piazzato in totale la bellezza di 10.850.000 copie, numeri per l'epoca incredibili. Va detto comunque che all'epoca il titolo venne anche venduto per un periodo in bundle con la console, cosa che potrebbe quindi aver dato una spinta non indifferente alle vendite. Ciò però non toglie il grande risultato ottenuto dal primo Gran Turismo.

Sul secondo gradino del podio troviamo invece Final Fantasy VII, il primo capitolo della serie Square in 3D nonché il primo a non uscire su una console Nintendo. L'avventura di Cloud Strife ha piazzato in tutto 9.800.000 copie, rendendolo uno dei più grandi episodi della serie anche sul piano commerciale. Al terzo posto troviamo di nuovo lui, Gran Turismo: il secondo capitolo della serie è infatti arrivato a 9.370.000 unità, numero leggermente inferiore rispetto al capostipite ma ugualmente impressionanti.

Si attende adesso l'arrivo del settimo capitolo su PS5 e PS4: Gran Turismo 7 è stato rinviato al 2022 divenendo quindi uno dei giochi più desiderati del prossimo anno. Nell'attesa ripercorriamo assieme la storia di Gran Turismo.