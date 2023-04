PS1: qual è il videogioco più brutto di tutti uscito sulla prima PlayStation?

Su queste pagina abbiamo parlato più volte dei migliori giochi per la prima PlayStation: Final Fantasy VII, Tony Hawk's Pro Skater 2, Tekken 3, Crash Bandicoot 3 Warped, Gran Turismo 2, Vagrant Story e tanti altri non hanno certo bisogno di presentazioni. Ma su PS1 sono usciti anche giochi brutti...

I giochi ampiamente al di sotto della sufficienza erano certamente tanti, da Blasto a Bubsy 3D e ancora The Crow City of Angels, Mortal Kombat Special Forces o Il Quinto Elemento, per citarne alcuni. Ma qual è il più butto di tutti? Per scoprirlo ci siamo affidati a Metacritic.

La sezione voti dei giochi PS1 su Metacritic ci permette di scoprire facilmente il videogioco per PlayStation con il voto più basso in assoluto: parliamo di Dragon Ball Z Ultimate Battle 22 (Metascore 25/100), picchiaduro uscito nel 1995 in Giappone, l'anno successivo in Europa e arrivato solo nel 2003 negli Stati Uniti. Un gioco accolto in maniera estremamente negativa dalla critica (Official PlayStation Magazine gli ha rifilato il voto di 1.5/10 mentre su GameSpot il voto è ancora più basso, 1.2/10), non solo per il comparto tecnico non troppo brillante ma anche per un gameplay estremamente legnoso.

Af ronte di un roster composto da oltre 20 personaggi tratti dalla saga di DBZ, Dragon Ball Z Ultimate Battle 22 non è riuscito a convincere i giocatori e nemmeno la stampa di settore. E voi, siete d'accordo? E' davvero Dragon Ball Z Ultimate Battle 22 il videogioco più brutto mai uscito sulla prima PlayStation, o secondo voi ci sono altri candidati addirittura peggiori? A voi la parola!