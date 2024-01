PS1: ricordo sbloccato, Kula World il gioco del pallone salterino

La prima generazione PlayStation ha visto la nascita di numerosi videogiochi che oggi ricordiamo come dei veri e propri classici. In mezzo agli svariati Metal Gear Solid, Final Fantasy 7 e compagnia cantante, dobbiamo però annoverare anche un altro nome ammantato da un'aura leggendaria: stiamo parlando di Kula World, il gioco del pallone salterino.

Sviluppato da Game Design Sweden AB, Kula World è stato lanciato originariamente in Europa il 10 luglio 1998 sotto etichetta Sony Computer Entertainment Europe (SCEE), per poi arrivare negli USA quattro mesi dopo con il nome di Roll Away e in Giappone l'anno successivo come KulaQuest, in quest'ultimo caso impreziosito da diversi contenuti aggiuntivi assenti nelle altre due edizioni.

Trattasi di un videogioco rompicapo in cui bisogna guidare una coloratissima palla da spiaggia lungo dei labirinti tridimensionali sospesi nel vuoto: l'obiettivo è quello di individuare il percorso giusto attraverso svariati ostacoli e trappole in modo da recuperare le chiavi necessarie ad uscire dal livello. In totale sono presenti 150 stage suddivisi in 10 differenti mondi, ai quali vanno ad aggiungersi 30 livelli bonus della modalità Arcade e 10 segreti, grazie ai quali il totale sale a ben 190.

All'epoca della sua uscita, Kula World è stato accolto positivamente dalla critica specializzata (su Game Rankings viene riportata una media dell'81), che ha apprezzato l'originalità e la complessità dei suoi puzzle. Il puzzle game deve tuttavia il suo status di leggenda al disco Demo One incluso nelle PlayStation vendute nel 1998, sul quale era presente con una versione dimostrativa che tutti, ma proprio tutti hanno giocato almeno una volta nella propria carriera da videogiocatori. Non a caso l'abbiamo menzionata tra le 5 demo che abbiamo letteralmente consumato all'epoca della prima PlayStation.

Tra l'altro, le copie della versione completa del gioco sono diventate molto rare nel corso degli anni, facendo inevitabilmente lievitare il loro prezzo sui marketplace. Per fortuna nel 2007 è tornato su PlayStation 3 e PSP tramite PlayStation Network (per l'occasione vi abbiamo anche proposto la nostra recensione di Kula World), mentre nel 2011 è arrivato su Android tramite una conversione.