PS1: sapete qual è stato il primo gioco a richiedere il DualShock obbligatorio?

Come ben sanno gli appassionati PlayStation, il DualShock non è stato il primo controller in assoluto per PS1: Sony lo ha messo in commercio a partire dal novembre 1997, cambiando il modo di giocare i titoli della storica scatoletta grigia grazie alla vibrazione. Ma è poi divenuto indispensabile per certi titoli.

Vi ricordate qual è stato il primo gioco PS1 a richiedere obbligatoriamente il DualShock come controller? Stiamo parlando di Ape Escape, un classico dell'originale PlayStation sviluppato dal Japan Studio e pubblicato in tutto il mondo nell'estate del 1999. A differenza di tutti i titoli precedenti per la prima console casalinga di Sony, pienamente compatibili anche con il pad originale oltre al DualShock in alternativa, il primo Ape Escape poteva essere giocato solo ed esclusivamente con il controller tecnologicamente più avanzato. Con il pad tradizionale, invece, era impossibile anche solo passare la schermata del menù principale.

Il motivo è semplice: gli sviluppatori avevano programmato l'acclamato Platform appositamente per sfruttare le possibilità offerte dalle doppie levette analogiche del DualShock, che hanno loro permesso di creare un gameplay più originale ed immersivo. Ciò creò inevitabilmente degli inconvenienti per chi ancora possedeva soltanto il controller standard di PS1. Ma data la grande qualità dell'opera targata Japan Studio, però, valeva davvero la pena avere un DualShock per godersi così un'avventura che ne sfruttava al massimo tutte le caratteristiche peculiari.

Parlando sempre di concept innovativi, ricordate qual è stato il primo gioco a supportare la vibrazione del controller?