PS1: segreti nascosti e trucchi sulla prima storica console Sony

Vi abbiamo già svelato tre segreti assurdi della prima PlayStation ma la PS1 in realtà nasconde molti altri easter egg e curiosità poco note. Ad esempio sapete perchè i dischi della PlayStation 1 hanno il fondo di colore nero o se è possibile recuperare i salvataggi cancellati dalla memory card? Ve lo diciamo noi...

Perché i CD della PS1 sono neri?

Il lettore CD audio più usato al mondo

I salvataggi cancellati si possono recuperare

La PS1 leggeva i dischi masterizzati in casa senza modifica

Esisteva un mouse per PS1

ma semplicemente stilistica.Sony voleva distinguere i CD dei giochi PS1 da tutti gli altri e per questo si è optato per il fondo nero anziché il consueto fondale a specchio tipico dei CD audio.L'esperienza di Sony nel mercato dei lettori musicali si è rivelata fondamentale per, con una fedeltà sonora allo stesso livello di lettori CD più blasonati e dal prezzo più alto.Proprio a tal proposito, per anni la PS1 è stata il lettore più utilizzato al mondo per ascoltare musica su Compact Disc, causando anche una flessione nelle vendite di apparecchi dedicati... per assurdo, molti prodotti anche da Sony.Avete cancellato il salvataggi del vostro gioco preferito e siete disperati? All'epoca, effettivamente, non c'era modo di recuperare i salvataggi, o almeno, il metodo da utilizzare non era molto diffuso, tanto è vero che questo trucco ha iniziato a diventare popolare solo a metà degli anni 2000.Sì, nella schermata di gestione dei file basta premere e tenere premuti i quattro tasti dorsali del DualShock per visualizzare tutti i file nel cestino, i quali possono essere ripristinati o cancellati definitivamente. A quanti sembra però questo trucco non funziona su tutti i modelli.A differenza di altre console che usavano il CD come supporto, la prima PlayStation permetteva di usare dischi "masterizzati in casa"Il trucco? Inserire un CD originale e poi sostituirlo al volo con un disco "bruciato" ovvero masterizzato, certo era richiesta una notevole dose di manualità e non sempre si riusciva al primo tentativo...Tra gli accessori più particolari mai usciti su PS1 segnaliamo anche un mouse prodotto direttamente da Sony e caratterizzato dal tipico colore grigio della prima PlayStation.Il mouse è rimasto in produzione per pochi anni e non ha riscosso particolare successo ma era davvero utile per giocare a giochi comeoppure alle avventure grafiche punta e clicca come