PS1: tech demo incredibili che non hai mai visto, oltre il T-Rex e la Manta

Quando si parla di tech demo PS1 la mente corre subito alla strepitosa demo tecnica del T-Rex inclusa nel leggendario CD Demo 1 con la copertina viola. C'è poi la demo della Manta, ugualmente bella, ma in realtà ci sono anche altre demo che Sony ha utilizzato per mostrare al mondo la potenza della prima PlayStation.

Di seguito, tre tech demo poco famose della PS1 ma ugualmente interessanti e sicuramente meritevoli di essere ricordate.

Fighting Demo

Una tech demo affascinante, seppur grezza, presentata nel 1994 per mostrare alla stampa le capacità di PlayStation nella gestione della grafica 3D a 32-bit. Due lottatori si scontrano dando vita ad un vero e proprio spettacolo tridimensionale con animazioni assolutamente degne di nota per l'epoca. E se SEGA poteva contare su Virtua Fighter per Saturn, Sony ha comunque detto la sua nel genere dei picchiaduro 3D grazie al successo di Tekken di Namco.

Credit Unseen64

F1 Demo PS-X

Questa è una demo ancora più datata, risalente al 1993, quando ancora PlayStation era conosciuta con il nome in codice PS-X. Una tech demo sviluppata dal misterioso "Team Epic" di Sony. Una monoposto di Formula Uno sfreccia su un circuito cittadino, con una grafica sicuramente interessante per una console domestica dei primissimi anni '90. Una immagine è apparsa su EDGE del 1993, purtroppo non ci sono video su YouTube che mostrino la tech demo in azione.

Una tech demo forse non casuale dal momento che Sony avrebbe acquistato dopo il lancio della PlayStation la licenza F1 per la produzione di videogiochi dedicati alla massima serie motoristica in pista su quattro ruote.

Credit Unseen64

Labyrinth/Legend

Questa tech demo risale sempre al periodo 1993/1994 ed è stata mostrata in molti spot televisivi di PlayStation fino al 1996, tra cui un breve spot incluso nella videocassetta di Jumanji, visibile qui sotto in versione italiana grazie al canale YouTube PlayStation Generation. Non sappiamo chi abbia sviluppato questa tech demo (conosciuta con i nomi Labyrinth e Legend) che mostrava un dungeon con un drago ad attenderci in fondo al corridoio. Legend/Labyrinth era davvero solo una tech o sarebbe dovuto diventare un gioco fantasy, magari in prima persona? Difficile dirlo, ma certamente quanto visto su schermo era molto interessante considerando il periodo di produzione.

Credit PlayStation Generation