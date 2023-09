PS1: tre giochi rarissimi che oggi valgono un sacco di soldi

In dieci anni di vita, la prima PlayStation ha ospitato un gran numero di giochi, sono letteralmente migliaia i titoli usciti sulla PS1, alcuni dei quali diventati nel tempo particolarmente rari. Vuoi perché usciti fuori tempo massimo e stampati in poche copie, vuoi perché ritirati dal mercato o magari perché distribuiti solo in alcuni territori.

Wu-Tang Taste The Pain Limited Edition

Il picchiaduro del Wu-Tang Clan (realizzato riciclando gli asset del controverso Thrill Kill) è uscito nel 1999 e non sarebbe un gioco rarissimo in assoluto, ad essere rara è però la Limited Edition che include un controller speciale personalizzato con il logo del celebre gruppo rap. Questa versione raggiunge spesso e volentieri i 200 euro nelle aste su eBay ed è molto ricercata dai collezionisti.

Syphon Filter 3

Uscito alla fine del ciclo vitale di PS1 nel 2001, la versione "Pre 9/11" di Syphon Filter 3 è piuttosto rara e vale oltre 600 euro. Questa edizione presenta in copertina la bandiera americana con sullo sfondo una grande esplosione ma è stata ritirata dopo gli attentati dell'11 settembre 2001, con il gioco tornato nei negozi solo a novembre dello stesso anno con una nuova cover.

Cindy's Fashion World

Lanciato nel 2004 solo sul mercato PAL, Cindy's Fashion World è pubblicato da Phoenix Games (un nome, una garanzia) come gioco budget indirizzato ad un pubblico di giovanissimi. Fino a qui niente di strano se non fosse che il gioco è ingiocabile su PS1 a causa di un bug e questo ha costretto il publisher a ritirare le (poche) copie distribuite, con il risultato che ad oggi per comprarne una copia sigillata servono più di 1.000 euro. Curiosità: il gioco gira benissimo su PS2 in retrocompatibilità.