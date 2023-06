PS1: tre segreti assurdi che non ha mai scoperto sulla prima console Sony

La prima PlayStation, uscita nel 1994, ha venduto oltre 100 milioni di unità in tutto il mondo diventando una delle console più vendute e amate di sempre. Ma lo sapete che PS1 presentava anche piccoli segreti che molti, ancora oggi, non conoscono? Ve ne sveliamo tre!

La PS1 funzionava meglio al contrario

Quante volte avete trattenuto il fiato dopo aver acceso la console, sperando che non si bloccasse sulla schermata con il logo PlayStation? Purtroppo capitava, soprattutto nel caso di dischi particolarmente graffiati o per il semplice deterioramento della lente ottica dopo molti anni di utilizzo. Se la console va in freeze, c'è un modo "artigianale" per risolvere (quasi sempre) il problema ed è quello di capovolgere la PlayStation, lasciando libere le grate della ventilazione. Questo spesso bastava per permettere al disco di avviarsi e giocare per qualche ora. Certo, è una soluzione provvisoria e senza garanzie di successo... ma vale(va) la pena provare.

Su PS1 giravano anche i giochi per Game Boy

Un accessorio non ufficiale denominato Super GB Booster permetteva di giocare con i giochi del Game Boy sulla PlayStation, esattamente come accadeva sul Super Nintendo con il Super Game Boy. L'accessorio si agganciava alla porta parallela sul retro della console, inserendo una qualsiasi cartuccia per Game Boy era possibile giocare sul televisore in alcuni casi migliorando anche le performance dei giochi cambiando ad esempio la palette dei colori o velocizzandone l'esecuzione. Tutto bello? Insomma... molti giochi non giravano alla grande e altri non partivano proprio.

I dischi della PS1 erano pieni di segreti

I CD della PS1 erano (e sono) una miniera di segreti: vi abbiamo già parlato dei CD profumati di FIFA 2001 e Gran Turismo 2 ma in realtà ci sono tantissimi altri easter egg. Ad esempio alcuni contenevano tracce audio speciali con messaggi esclusivi che potevano essere ascoltati inserendo il disco in un qualsiasi lettore audio, per non parlare poi delle demo nascoste. In Crash Bandicoot 3 Warped era possibile ad esempio sbloccare la demo di Spyro The Dragon premendo Su, Su, Giù, Giù, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra e Quadrato nel menu principale. Digitando invece la sequenza R1+L1, Giù, Cerchio, Triangolo e Destra nella schermata iniziale di Spyro 2 Ripto's Rage sbloccherete la demo di CTR Crash Team Racing.