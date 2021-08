PS1: quali sono i videogiochi più rari e costosi della prima PlayStation?

La prima console PlayStation ha inaugurato un’era di grandi successi commerciali per Sony all’interno del mercato videoludico, ha visto la pubblicazione di un gran numero di videogiochi per questa piattaforma, alcuni estremamente diffusi e altri, invece, disponibili in tirature più limitate.

Dopo ormai circa 27 anni dal lancio della prima PlayStation, molti titoli sviluppati e prodotti per questa console risultano oggi essere estremamente rari: questo può essere dovuto a diverse ragioni, la principale delle quali tende spesso ad essere riconosciuta in uno scarso numero di copie prodotte e vendute all’epoca della pubblicazione.



Qualunque sia la motivazione che rende rari, e spesso addirittura introvabili, questo genere di prodotti, tuttavia, numerosissimi collezionisti sono in ogni caso pronti a darsi battaglia all’interno delle molte aste che periodicamente si tengono in tutto il mondo per cercare di accaparrarsi una copia originale, e possibilmente conservata in maniera ottimale, di uno di questi giochi d’epoca, i quali di conseguenza assumono spesso valori da capogiro. Vediamo quindi quali sono alcuni dei videogiochi per la prima console PlayStation attualmente considerati tra i più rari e costosi al mondo.

LSD Dream Emulator

Elemental Gearbolt

Syphon Filter 3

Klonoa Beach Volleyball

Il primo dei titoli all’interno della nostra lista probabilmente non potrebbe nemmeno essere considerato come un videogioco convenzionale: LSD Dream Emulator è infatti più simile ad una particolarissima, un esperimento all’interno del quale lo sviluppatore ha voluto riversare i sogni da lui stesso effettuati nel corso degli anni precedenti allo sviluppo di questo strano prodotto. Vista la particolarità dell’opera, e lo scarso numero di copie immesse sul mercato all’epoca della sua pubblicazione, il valore attuale di una copia di LSD Dream Emulator si aggira intorno al migliaio di dollari, con punte diper le copie meglio conservate. Su eBay Italia è disponibile a 680 euro Alcune particolari edizioni di questo titolo per PS1, nello specifico quelle in lingua inglese riconoscibili grazie alla presenza del logo Working Designs in basso a destra, possono arrivare a costare anche, ma non sono loro ad avere il maggior valore. Esistono infatti circa 40 copie al mondo di una speciale edizione che consta di una confezione a forma di valigetta, chiamata, la quale contiene una copia del gioco, una pistola finta e una memory card per la console, quest'ultima talvolta di color oro. Il valore di una di queste valigette è altissimo, se si considera che l'ultima asta a riguardo si è conclusa per la cifra diSyphon Filter 3 deve la sua presenza in questa lista alla sua, all'interno della quale una bandiera americana logora campeggiava su alcuni edifici governativi in fiamme, i quali a loro volta facevano da sfondo ai due protagonisti. L'uscita del gioco tuttavia era prevista per il 21 settembre 2001, e a causa dei tragici eventi dell'11 settembre la casa di sviluppo decise di cambiare la copertina. Alcune copie erano però già state spedite ai negozi di tutto il Paese, e nonostante i tentativi di farle rientrare alcune di esse caddero nelle mani di privati cittadini e diventarono merce rarissima: una di queste copie. La versione PAL europea è più comune e costa circa 40 euro su eBay La mascotte di Namco, Klonoa, non ebbe al tempo lo stesso successo di altre mascotte di grandi aziende come Crash, Mario o Sonic, ed anche per questo motivo (oltre alla pubblicazione avvenuta nel 2002, piuttosto tardiva rispetto al ciclo vitale della console, fattore che lo rende uno degli ultimi giochi del catalogo PS1 , destinate ai soli mercati di Giappone ed Unione Europea. Di conseguenza, il valore di una di queste copie si aggira oggi intorno ai 150 euro , un prezzo non altissimo se confrontato con i prodotti citati precedentemente ma comunque piuttosto elevato se si tiene conto della scarsa popolarità del titolo all’epoca della sua pubblicazione.