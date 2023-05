PS1 vs PS2: qual è stata la miglior console Sony per te?

La prima PlayStation, così come la PlayStation 2, vengono considerate due delle console più importanti di tutti i tempi. Entrambe hanno lasciato un segno profondo del loro passaggio, conquistando il pubblico mondiale grazie a giochi indimenticabili.

Decretare quale sia effettivamente la migliore tra le due piattaforme Sony non è affatto un compito semplice, considerato che entrambe, nelle loro rispettive epoche, si sono imposte come le console più importanti in commercio, registrando successi enormi. Pubblicata originariamente in Giappone alla fine del 1994, per poi arrivare in occidente un anno dopo, la PS1 ha dato il via al fenomeno, mettendo Sony al centro dei radar dell'industria videoludica e puntando su un avanzamento tecnologico fino a quel momento ancora mai sperimentato con convinzione dai produttori hardware.

Forte di un parco titoli vastissimo, superiore in termini numerici rispetto alla concorrenza rappresentata dal Nintendo 64 e dal SEGA Saturn, la prima PlayStation ha offerto giochi indimenticabili capaci di scrivere pagine di storia videoludica: Metal Gear Solid, Gran Turismo, Tomb Raider, Resident Evil, Tekken 3 e Final Fantasy VII sono soltanto alcuni dei nomi più iconici della console, che ha dato i natali anche a mascotte intramontabili come Crash Bandicoot e Spyro. Ed anche la storia del controller della PS1, evolutosi nel primo DualShock, ci dimostra come il sistema del colosso nipponico si è continuamente rinnovato con il passare degli anni, entrando per sempre nel cuore degli appassionati.

Ma PS2 non è stata assolutamente da meno, dimostrandosi una totale evoluzione tecnica e ludica di quanto offerto dal suo illustre predecessore. Lanciata nel 2000 in tutto il mondo, il monolite nero a 128-bit ha subito saputo stupire per le sue qualità ed un parco titoli diventato ben presto enorme, anche in questo caso superiore ai numeri della concorrenza rappresentata dal GameCube di Nintendo e l'Xbox di Microsoft. Oltre all'arrivo di grandi seguiti di serie già affermate (come Metal Gear Solid 2 e 3, Silent Hill 2, Gran Turismo 3 A-Spec o Final Fantasy X per citare alcuni esempi), è qui che hanno avuto i natali brand destinati a divenire storici a loro volta: God of War, Devil May Cry, Kingdom Hearts e Ratchet & Clank sono nati su PS2 e continuano ancora oggi ad essere un punto di riferimento per i giocatori. Il tutto senza dimenticare che è su PS2 che è esploso definitivamente il fenomeno di Grand Theft Auto, grazie al rivoluzionario GTA III ed i successivi GTA Vice City e GTA San Andreas (con quest'ultimo che è diventato il gioco più venduto di sempre su PS2). Se già non bastava l'impatto avuto dalla console originale, ora il nome "PlayStation" è divenuto a tutti gli effetti sinonimo di videogioco.

Ma adesso la parola passa a voi: quali pensate sia stata la miglior console Sony tra PS1 e PS2? Sotto con i commenti!