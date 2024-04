PS2: 5 perle nascoste poco conosciute che meritano la vostra attenzione

Scavando a fondo è possibile trovare tanti giochi PS2 bellissimi che all'epoca non giocò nessuno, venendo magari riscoperti tempo dopo la loro uscita. Di nomi però se ne potrebbero fare davvero tanti.

Di seguito vi citiamo ulteriori 5 perle nascoste PS2 meritevoli delle vostre attenzioni, magari non eccellenze in senso stretto ma con caratteristiche e peculiarità che hanno dato loro una personalità ben definita:

10.000 Bullets

All'epoca della sua uscita non venne accolto con grande entusiasmo dalla critica internazionale, ma forse 10.000 Bullets avrebbe meritato una maggior considerazione. Diretto dal compianto Yoshitaka Murayama, creatore di Suikoden, 10.000 Bullets intratteneva con le sue frenetiche sparatorie, un ritmo dell'azione ben sostenuto e un accompagnamento musicale che rendeva il gameplay ancora più adrenalinico. Non un capolavoro, ma un'opera sottovalutata che potrebbe meritare una seconda chance.

Auto Modellista

Un racing game targato Capcom passato piuttosto in sordina al momento della sua uscita nel 2002. Sebbene non potesse competere con i migliori simulatori di guida di allora, Gran Turismo 3 A-Spec su tutti, Auto Modellista aveva comunque delle caratteristiche che lo rendevano piuttosto unico nel suo genere. Oltre a una notevole libertà di personalizzazione, il gioco era realizzato in cel-shading presentandosi dunque con visuali dallo stile ben diverso rispetto a quanto offerto dagli altri giochi di corse sulla piazza. Anche solo per questo vale la pena farsi una partita.

Darkwatch

L'opera sviluppata da High Moon Studios era un FPS tutt'altro che banale. Forte di coinvolgenti atmosfere horror western e di un sistema di reputazione che andava ad influire direttamente sulle abilità a disposizione del protagonista cambiando così l'approccio al gameplay, Darkwatch era una valida alternativa ai più gettonati sparatutto suoi contemporanei, ed avrebbe forse meritato più popolarità rispetto a quanto effettivamente riscosso.

Oni

Bungie e Rockstar Games dietro lo stesso gioco? Sì, avete letto bene: Oni venne infatti sviluppato da Bungie West per PC, con un porting su PS2 firmato Rockstar Canada. Non ottenne però grande popolarità presso il pubblico venendo dimenticato con il passare degli anni. Eppure Oni aveva ciò che serviva per farsi apprezzare: un gameplay che mescola TPS con combattimento corpo a corpo, oltre ad un'estetica che si ispira a classici come Ghost in the Shell e Akira. Non avete proprio voglia di riscoprirlo?

Nightshade

Seguito di Shinobi per PS2 (un altro dei tanti grandi giochi PS2 dimenticati ma meritevoli di essere riscoperti), Nightshade è ancora meno conosciuto rispetto al predecessore a causa anche di una distribuzione limitata. Magari meno impressionante di Shinobi come qualità generale, in ogni caso l'avventura con protagonista la kunoichi Hibana era un altro concentrato di azione pura e adrenalinica, con un grado di sfida impegnativo e capace di regalare soddisfazioni ad ogni coriaceo boss abbattuto. Se amate mettere alla prova le vostre abilità, Nightshade può fare al caso vostro.

