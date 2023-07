PS2: 6 giochi bellissimi che non ha giocato nessuno

Il parco titoli di PlayStation 2 è letteralmente sconfinato, pieno non solo di capolavori iconici ma anche di produzioni bellissime che, tuttavia, non hanno ottenuto il successo sperato. Molte di queste opere, però, hanno lasciato il segno in coloro che le hanno giocate, divenendo così fenomeni di culto con il passare del tempo.

Di seguito vi elenchiamo 6 giochi stupendi per PS2 che però non ha giocato nessuno, almeno all'epoca delle loro uscite originali:

Beyond Good & Evil

Il titolo Ubisoft diretto da Michel Ancel passò quasi inosservato al suo debutto nel novembre del 2003: le vendite furono così basse che numerosi rivenditori internazionali lo scontarono dell'80% già pochi tempo dopo l'uscita. Eppure Beyond Good & Evil era una perla di rara bellezza, un'avventura coinvolgente e ricca di stile grazie anche ad un cast di personaggi indimenticabili. Ancora adesso ci chiediamo cosa ne sarà di Beyond Good & Evil 2, in sviluppo da 15 anni ma letteralmente sparito nel nulla. Non c'è che dire: una serie veramente sfortunata.

Black

Realizzato da Criterion Games, celebre per la serie di Burnout, Black era uno degli FPS più impressionanti a livello tecnico, capace di spingere le potenzialità di PS2 letteralmente ai limiti. A parte questo, però, era comunque un prodotto solidissimo, impegnativo e coinvolgente grazie ad una campagna ben strutturata ed un gunplay efficace. Purtroppo però Black non ha riscosso particolare successo tra il pubblico, sparendo velocemente dai radar quando invece avrebbe meritato ben più considerazione.

God Hand

Qui siamo davanti ad uno dei giochi più sottovalutati di sempre. All'epoca della sua uscita God Hand non venne compreso appieno da critica e pubblico, venendo accolto tiepidamente e senza particolari riscontri a livello commerciale. Ma in verità il titolo Capcom era uno dei Beat 'em up più incredibili della sua generazione: rigido nella sua sfida, talvolta anche brutale, ma con un sistema di combattimento spettacolare e sopra le righe, condito con una caratterizzazione generale di personaggi e mondo di gioco che sprizzava carisma da tutti i pori. Non meritava l'indifferenza con cui venne accolto allora.

Okami

Ancora Capcom, ma situazione ben diversa rispetto a God Hand: Okami venne infatti accolto in maniera eccellente dalla stampa, ed anche tutti coloro che provarono l'evocativa avventura artistica in stile The Legend of Zelda ne restarono subito stregati. Peccato però che a giocarlo furono davvero in pochi, con Capcom che di conseguenza non puntò in maniera decisa sull'IP tolto un seguito per Nintendo DS (Okamiden) ed alcune riedizioni nel corso del tempo (la versione Wii e Okami HD). Amaterasu meritava molto di più.

Rogue Galaxy

Dagli acclamati ragazzi di Level-5 arriva uno dei JRPG più avvincenti mai comparsi su PS2. Strutturato come un classico gioco di ruolo a turni, Rogue Galaxy conquistava i fan con una storia appassionante, personaggi ben caratterizzati, un gameplay curato in ogni particolare ed un mondo di gioco evocativo. Sfortunatamente la sua uscita tardiva in occidente (nel 2007 inoltrato, quando l'epoca PS2 era ormai al tramonto) gli ha impedito di raggiungere il successo, e soltanto i più grandi appassionati del genere lo hanno poi giocato.

Shadow of Rome

Ancora una volta Capcom, ancora una volta una perla passata inosservata. Ambientato nell'Antica Roma, Shadow of Rome alternava epici scontri tra gladiatori (perfettamente riusciti) a sequenze in puro stealth (meno convincenti a dirla tutta) condendo il tutto con una trama capace di tenere incollati allo schermo. Tante idee interessanti, un'esecuzione complessivamente pregevole e la grande cura audiovisiva hanno reso Shadow of Rome un prodotto di elevata caratura che, tuttavia, ha faticato ad imporsi sul mercato, attirando l'attenzione solo di una piccola cerchia di appassionati.

