PS2 compie 20 anni: ecco i dieci giochi più venduti per la console Sony

Il 4 marzo 2000 Sony lanciava PlayStation 2 in Giappone, la seconda console dell'era 128 bit, preceduta sul mercato dal Dreamcast di SEGA, uscito nel novembre 1998 in Giappone e l'anno successivo in Europa e Nord America. Ad oggi, PS2 è la console più venduta di sempre con oltre 159 milioni di unità distribuite in quasi un decennio di vita.

Su PS2 sono usciti letteralmente migliaia di videogiochi di tutti i generi e per tutti i gusti, sulla console Sony sono nate saghe ancora oggi amatissime (pensiamo a God of War, Yakuza, Jak & Daxter, Ratchet & Clank, Devil May Cry o Kingdom Hearts ad esempio), ma vi siete mai chiesti quali sono i dieci giochi PlayStation 2 più venduti in assoluto? Andiamo a scoprirlo insieme.



Giochi PS2 più venduti

Grand Theft Auto San Andreas - 17.33 milioni Gran Turismo 3 A-Spec - 14.89 milioni Gran Turismo 4 - 11.76 milioni GTA Vice City - 9.61 milioni Final Fantasy X - 8 milioni GTA III - 8 milioni Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty - 7 milioni Final Fantasy XII - 6 milioni Tekken 5 - 6 milioni Kingdom Hearts - 4.78 milioni

La classifica vedecon oltre 17 milioni di copie distribuite, a seguire troviamo Gran Turismo 3 A-Spec e Gran Turismo 4 a quota 14.89 e 11.76 milioni di copie. In Top 10 trovano spazio anche GTA Vice City e GTA 3, Final Fantasy X e XII, Metal Gear Solid 2 , Tekken 5 e Kingdom Hearts.Per quanto sia uno dei giochi più popolari in assoluto per PS2, l'avventura di Kratos ha venduto 4.61 milioni di pezzi mentre God of War 2 si "ferma" a 4.24 milioni.Adesso vogliamo sapere da voi, quei titoli che vi hanno conquistato e che vi hanno fatto passare ore spensierate davanti alla console.