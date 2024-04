PS2: cosa vuol dire la scritta Magic Gate sulla console e le Memory Card?

PlayStation 2 è andata in pensione da parecchi anni, ciononostante continua a godere di grande fama. I giocatori che hanno vissuto la sua generazione conservano ricordi indelebili, mentre i più giovani guardano al monolite nero con curiosità e interesse. Agli occhi dei più attenti non è sicuramente sfuggita la scritta MagicGate: cosa significa?

La scritta MagicGate può essere trovata su tutte le PlayStation 2, sia sulle "fat" originali che sulle "slim" prodotte successivamente. Nel primo caso si trova immediatamente sopra gli slot delle Memory Card, mentre nel secondo subito sotto. La medesima dicitura può essere trovata anche sulle stesse Memory Card, lasciando dunque intendere che abbia qualcosa a che fare con questi supporti di memorizzazione. Ed effettivamente è proprio così: MagicGate è una tecnologia di protezione progettata e introdotta da Sony nel 1999 come parte del più ampio progetto denominato Secure Digital Music Initiative, istituito inizialmente nel settore musicale e poi esteso anche agli altri media. L'obiettivo era quello di garantire la sicurezza dei dati mediante un chip MagicGate, il quale si occupava dalla crittazione e decrittazione dei dati.

Sony ha introdotto la tecnologia nei suoi primi lettori di musica digitale, per poi applicarla anche alle Memory Card di PS2 nel 2000 (l'anno di debutto di PlayStation 2) e a partire dal 2004 in tutte le sue Memory Stick (supporto di memorizzazione utilizzate dalle fotocamere Cyber-Shot, i cellulari Sony Ericsson, i PC VAIO, console PSP e altri ancora). Tutti questi dispositivi permettevano il salvataggio dei dati solo ed esclusivamente su supporti criptati con la tecnologia MagicGate. Allo stesso modo, i dati salvati sui supporti di memorizzazione MagicGate non potevano essere trasferiti su supporti sprovvisti di tale tecnologia.

