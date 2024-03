PS2: il DualShock 2 ha un segreto che forse ancora non conosci dopo 24 anni

Squadra che vince non si cambia: è quello che ha sicuramente pensato Sony a cavallo tra i due millenni, quando ha scelto di impiegare il design dell'iconico Dualshock in tre differenti generazioni di PlayStation, dalla prima fino alla terza.

Nonostante la forma del controller analogico di PlayStation sia rimasta invariata per più di dieci anni, lo stesso non può dirsi delle sue funzionalità, le quali si sono comprensibilmente evolute e aggiornate iterazione dopo iterazione. È con il DualShock 2 che hanno fatto il loro debutto i pulsanti sensibili alla pressione, un "segreto" di cui probabilmente non siete a conoscenza, soprattutto se avete cominciato a giocare in tempi più recenti per questioni meramente anagrafiche.

La maggior parte dei pulsanti del DualShock 2 potevano leggere fino a 256 livelli di pressione, una peculiarità tecnica ha aperto le porte a differenti soluzioni di gameplay. Le uniche eccezioni erano rappresentate dai tasti Analog Mode, Start, Select, L3 ed R3. Anche se non tutti gli sviluppatori hanno sfruttato tale tecnologia nei loro giochi, restano vivi nella nostra memoria gli impieghi effettuati in alcuni dei titoli più famosi dell'epoca.

Nei giochi della serie Gran Turismo, ad esempio, era possibile simulare il livello di pressione del piede sull'acceleratore: più forte si premeva il pulsante X, più veloce andava l'automobile, e viceversa. Come potete vedere a pagina 5 del manuale di Gran Turismo 3, erano abilitati alla pressione anche i pulsanti quadrato (la frenata) e triangolo (lo specchietto retrovisore). Rockstar Games prese esempio da Polyphony Digital con Grand Theft Auto: San Andreas, offrendo la possibilità di regolare l'intensità dell'accelerazione dei veicoli guidati da CJ. Ancor più peculiare l'utilizzo che ne ha fatto Hideo Kojima a partire da Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty: una pressione delicata del tasto quadrato induceva Solid Snake e Raiden a puntare l'arma senza fare fuoco (al suono dell'iconico "freeze!"), mentre una pressione più vigorosa faceva partire il colpo.

Qualche anno più tardi la tecnologia pressure-sensitive è stata adottata anche dal DualShock 3, per poi poi essere quasi totalmente abbandonata con il DualShock 4, che la prevedeva solo per i trigger L2 ed R2. Ne risulta sprovvisto anche il moderno DualSense, ma se quest'ultimo è dotato di una tecnologia avanzata come quella dei Grilletti Adattivi è forse anche merito di questa funzione avveniristica che il DualShock 2 ha introdotto più di 24 anni fa!