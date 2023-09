PS2: l'Easter egg delle torri continua a sorprendere dopo più di 20 anni

Nel corso degli anni PlayStation 2 ha acquisito un'aura leggendaria, avendo segnato la vita di più di una generazione di videogiocatori, anche e soprattutto per merito del suo catalogo monumentale. Non si vendono 155 milioni di unità diventando la console casalinga più venduta della storia per puro caso.

All'aura leggendaria del monolite nero concorrono anche altri fattori, come ad esempio i segreti e gli Easter egg che molti dei giocatori della prima ora hanno scoperto solamente negli anni successivi, quando ormai avevano riposto la loro console nell'armadio per fare spazio alle sue eredi. Tra i più sorprendenti figura senza ombra di dubbio l'Easter egg delle torri, lo conoscete?

Chiudete gli occhi e ripensate a quando accendevate la vostra PlayStation 2. L'iconico effetto sonoro accompagnava la comparsa del logo di Sony Computer Entertainment su uno sfondo blu, dal quale si stagliavano un numero variabile di torri. Ebbene, quelle forme geometriche non stavano messe lì a caso, ognuna di esse rappresentava un salvataggio presente sulla Memory Card!

Avete letto bene, maggiore era il quantitativo di dati salvati sulla Memory Card, maggiore era il numero di torri che potevano essere visualizzate all'avvio. La loro altezza, invece, era stabilita del numero di volte in cui un determinato gioco è stato avviato. A scoprirlo è stato The Cutting Room Floor, sito specializzato nella ricerca di segreti e contenuti tagliati legati al mondo dei videogiochi. Lo stesso sito rivela che PS2 poteva supportare un numero limitato di torri, quindi ad un certo punto quelle legate ai salvataggi più vecchi cominciavano a sparire. Per ripulire completamente la schermata di avvio bisognava invece inserire una nuova Memory Card vuota.

Affascinante, vero? Adesso avete un'altra grande storia dai raccontare ai videogiocatori più giovani che per ragioni anagrafiche non hanno mai potuto vivere l'epica generazione di PlayStation 2. Correte nell'armadio, tirate fuori il vostro vecchio monolite nero e controllate quante torri appaiono nella schermata di avvio. Non ne avete la possibilità? Allora date uno sguardo al video allegato in cima a questa pagina e lasciatevi cullare dai ricordi.