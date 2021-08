PS2 Eclipse: un modder trasforma PS2 Slim in una console portatile

Dopo aver creato il perfetto ibrido di Wii e GameBoy, lo youtuber GingerOfOz torna a far parlare di sé con il video che mostra il suo ultimo, incredibile progetto. Il creatore di contenuti ha infatti trasformato la sua PS2 Slim in una console portatile perfettamente funzionante.

L'ultimo progetto amatoriale portato avanti dall'appassionato di vecchie console con il pallino per la "retroingegneria videoludica" si chiama PS2 Eclipse e sfrutta tutti gli elementi hardware ufficiali di una PlayStation 2 modello Slim per "strizzarli" nella scocca in plastica personalizzata di una piattaforma portatile dotata di schermo.

Per riuscire in questa impresa, GingerOfOz ha fatto appello a tutta la sua esperienza per tagliare la scheda madre di PS2 Slim e reingegnerizzarne i componenti, adottando degli accorgimenti per fare in modo che l'hardware originale della console Sony potesse essere integrato a una scocca in plastica stampata in 3D dotata di schermo portatile e di circuiti per i controlli.

I risultati ottenuti dallo youtuber sono davvero incredibili, se consideriamo le difficoltà affrontate nel tagliare in maniera strategica la motherboard di PS2 Slim e riassemblarne le parti necessarie al funzionamento della sua console portatile che, rispetto alla piattaforma iniziale, differisce soltanto nei controller e nel sistema di caricamento dei giochi (data l'impossibilità di trasporre in un contesto mobile l'originale lettore DVD).

