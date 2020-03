PS2 festeggia il ventesimo compleanno, ripercorriamo la sua storia in un video!

A pochi mesi dalle celebrazioni per il 25° compleanno di PlayStation, siamo di nuovo qui a festeggiare, questa volta il 20° anniversario di PlayStation 2, la console di maggior successo di tutti i tempi.

Con oltre 150 milioni di unità distribuite, PS2 ha ricoperto un ruolo fondamentale nella vita di un'intera generazione di videogiocatori. La console della maturità di Sony è approdata per la prima volta in Giappone il 4 marzo 2000, con una line-up di lancio composta da titoli come Ridge Racer V, Street Fighter EX3 ed Eternal Ring. I giocatori americani dovettero aspettare il 26 ottobre dello stesso anno, mentre dalle nostre parti non sbarcò prima del 24 novembre. D'altronde, stiamo parlando di un'epoca in cui i lanci globali erano ancora una rarità.

Anche se PlayStation 2 non rappresentò una vera e propria rivoluzione, contribuì in maniera decisiva alla diffusione del DVD, andandosi a configurare come il centro dell'intrattenimento casalingo. La sua vera forza, in ogni caso, risiedeva nel catalogo, uno dei più completi della storia dei videogiochi, ricca di opere poi entrate di diritto nell'immaginario collettivo: parliamo di Grand Theft Auto San Andreas, Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty, Gran Turismo 3, Kingdom Hearts, Final Fantasy X e God of War, giusto per citarne alcuni.

C'è tanto altro di cui parlare, pertanto vi invitiamo a guardare il video che abbiamo confezionato per voi e allegato in cima a questa notizia. Se non ne avete ancora abbastanza, allora sappiate che tra le nostre pagine trovate anche lo speciale sulla storia di PS2 scritto dal nostro Giuseppe Arace.