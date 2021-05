PS2, GBA e GameCube sono diventate retroconsole? Game Center CX non ha dubbi

Quando una console da gioco inizia ad essere considerata retro e non più attuale? Secondo una regola non scritta, devono passare almeno 20 anni dal lancio dell'hardware e in tal senso quest'anno si festeggia l'ingresso nel circolo di nuove retroconsole.

Shinya Arino, conduttore dello show TV giapponese Game Center CX (in onda su Fuji TV One dal 2003) ha infatti annunciato durante la scorsa puntata che la trasmissione inizierà ora a coprire anche i giochi per PlayStation 2, Nintendo Game e Game Boy Advance, essendo passati 20 anni dal lancio in Giappone.

Una delle regole di Game Center CX è infatti quella di parlare solamente di giochi e hardware con almeno 20 anni di vita e se fino ad oggi il focus è stato principalmente su PlayStation, NES, SNES, SEGA Saturn, Dreamcast e Nintendo 64, da oggi lo show può aggiungere alla sua lineup anche i titoli per le tre console citate sopra.

PlayStation 2 è uscita in Giappone nel marzo del 2000 mentre il Game Boy Advance ha visto la luce a marzo 2001, seguito pochi mesi dopo (settembre 2001) dal GameCube. Game Center CX è una trasmissione molto nota in Giappone e il presentatore è stato spesso protagonista di cameo in vari videogiochi, inoltre Bandai Namco ha pubblicato più giochi basati sullo show televisivo.