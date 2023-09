PS2 immortale: tre segreti che solo i veri fan conoscono

PlayStation 2 è stata una console sicuramente capace di cambiare le regole del gioco (a proposito, ecco quali sono i migliori giochi mai usciti per PS2), la console Sony nascondeva inoltre alcuni piccoli segreti non facilmente identificabili... e infatti siamo certi che questi tre non li conoscete assolutamente!

Il simbolo PlayStation rotante

Le prime custodie dei giochi PS2 erano molto diverse

Un piccolo easter egg mantenuto poi anche su PlayStation 3: il logo PS sulla parte laterale della console (posto vicino al tasto di accensione, sulla costina del lettore DVD)e per un motivo ben preciso, ovvero per adattarsi meglio alla posizione della console, orizzontale o verticale.In questo modo avrete sempre un logo allineato di fronte a voi.

I giochi per PlayStation 2 erano distribuiti su custodie Amaray in plastica stile film in DVD, un formato semplice e pratico sia da spedire che da archiviare (quanti di voi hanno ancora decine di giochi PS2 esposti in libreria?). Quello che non sapete però è che inizialmente Sony aveva pensato ad un formato proprietario e per l'occasione aveva incaricato il designer giapponese Hock Wah Yeo di realizzare il design delle custodie dei giochi PS2.

Detto fatto, Hock Wah Yeo aveva pensato a custodie in cartone di dimensioni più piccole rispetto alle custodie DVD standard, con un grosso spazio circolare nella parte superiore per poter ospitare il disco. Il risultato finale avrebbe dovuto essere simile al prototipo che vedete qui sotto. Interessante vero? Sony ha però cambiato idea prima del lancio della PlayStation 2 e alla fine del 1999 ha optato per le custodie che tutti conosciamo.

Le torri nel menu di avvio

Vi siete mai chiesti perché il menu di avvio di PlayStation 2 presenta dei blocchi grigi di varie dimensioni, simili a delle torri? Un menu futuristico, ma che in realtà nasconde un significato ben preciso: ogni torre rappresenta il salvataggio di un gioco presente nella memory card e la dimensione dipende da quante ore avete passato su un singolo titolo, per questo il menu è sempre diverso per ogni giocatore. Incredibile, vero?

Conoscevate questi segreti? E ricordatevi anche di farci sapere qual è stato il primo gioco PS2 che avete giocato.