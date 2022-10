PS2, tutti i manuali tornano in 4K: un fan, 1795 videogiochi e 40.000 dollari

Con moltissimi giochi immortali per PlayStation 2, la console Sony si è guadagnata negli anni un affetto inscalfibile da parte di un'ampia community di appassionati.

Tra nostalgia e riscoperta di grandi classici del passato del medium, l'universo di PS2 si è ora reso protagonista di una interessante iniziativa. Per celebrare il 22° anniversario dell'hardware, un collezionista di cimeli videoludici ha infatti deciso di condividere con la community di tutto il mondo un piccolo tesoro.

Tramite il portale Archive.org, l'utente - attivo su Reddit come K1rkl4and - ha reso disponibile un'impressionante rassegna di manuali di giochi PS2. Scannerizzati uno per uno e proposti sul sito con risoluzione in 4K, i materiali compongono un mosaico di cimeli relativi a ben 1.795 videogiochi per PlayStation 2. Il patrimonio digitale ha un peso complessivo pari a 17 GB e include anche variant, mini-guide, fumetti e art book legati al catalogo della seconda home console di Sony. Intervistato da Kotaku, K1rkl4nd ha rivelato di aver composto la sua collezione di manuali PlayStation 2 nel corso di 22 anni. Complessivamente, il valore della collezione si attesta ad oggi sui 40.000 dollari.



L'intera collezione è liberamente accessibile sul sito di Archive.org, tramite il link che potete trovare in calce a questa news.