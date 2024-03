PS2: qual è il gioco con la miglior grafica, God of War 2 o Shadow of The Colossus?

Quando si parla di giochi per PS2 con una grafica spaccamascella si finisce sempre per citare gli stessi titoli: Rogue Galaxy, Gran Turismo 4, Tekken 5, Metal Gear Solid 3 Snake Eater, Resident Evil 4 e una manciata di altri. Ma se dovessimo scegliere il gioco PS2 con la miglior grafica in assoluto?

In questo caso la nostra scelta andrebbe su due nomi: Shadow of the Colossus vs God of War II. Il vincitore? God of War 2, probabilmente il punto più alto mai toccato da PlayStation 2.

E' vero, i colossi di Shadow of the Colossus erano enormi e su PS2 non avevamo mai visto nulla del genere ma lo stesso vale, all'ennesima potenza, per God of War II, un gioco che sembra più vicino a God of War 3 (uscito su PS3 nel 2010) che al primo God Of War (uscito su PS2 nel 2005) tanto che si fa fatica a credere che il primo e il secondo gioco della serie siano realizzati per la stessa console.

La seconda avventura di Kratos può contare su una grafica incredibilmente dettagliata, animazioni fluide, combattimenti spettacolari e intere sezioni in volo che più volte ci hanno fatto dubitare di essere al cospetto di una PlayStation 2. E che dire delle sequenze cinematiche? Spettacolo allo stato puro.

Uscito fuori tempo massimo nel 2007, quando PS3 era già una realtà da qualche mese, God of War II spreme ogni singola goccia dell'hardware della vecchia PlayStation 2 e non ha assolutamente niente da invidiare ad alcuni dei giochi di lancio dell'allora console next-gen.

Siete d'accordo con il nostro giudizio o secondo voi c'è un altro gioco che merita il premio per la miglior grafica su PlayStation 2?