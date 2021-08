PS2: qual è l'ultimo gioco uscito e in che anno?

Recentemente abbiamo visto qual è stato l'ultimo gioco uscito su PS1... ma per quanto riguarda PlayStation 2? La console Sony a 128 bit ha visto uscite a getto continuo fino al 2007 (anno di uscita di PS3 in Europa) anche se in realtà nuovi giochi sono usciti fino al 2013, seppur con una frequenza piuttosto irregolare.

Per cercare l'ultimo gioco uscito su PS2 dobbiamo fare un salto indietro nel tempo al novembre 2013 (quando PlayStation 4 stava uscendo in Europa e Nord America), mese di pubblicazione di Pro Evolution Soccer 2014 di Konami, mentre a settembre EA Sports ha pubblicato FIFA 14 Legacy Edition per PlayStation 2.

Come spesso accade dunque sono i giochi sportivi le ultimissime pubblicazioni a vedere la luce su console sul viale del tramonto. Nello stesso anno è uscito anche il misconosciuto Don 2 The Game, gioco d'azione realizzato dal team indiano Gameshastra e pubblicato nel febbraio 2013 su PS2 e PSP solamente in alcuni territori europei selezionati.

