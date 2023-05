PS2: qual è il gioco più venduto di sempre? Forse non quello che pensate

PlayStation 2 ha offerto un catalogo sconfinato di giochi ai suoi fan, regalando anche alcuni dei più grandi giochi dell'industria videoludica divenuti campioni d'incassi. E così, dopo aver citato tre giochi PS2 con colonne sonore incredibili, ricordate anche qual è il gioco più venduto di sempre per il monolite nero di Sony?

Ad aggiudicarsi questo grande primato è Grand Theft Auto San Andreas, il classico di Rockstar Games pubblicato originariamente nell'ottobre del 2004 su PS2. L'avventura di Carl "CJ" Johnson in quel di San Andreas ha infatti piazzato un totale di 17,33 milioni di copie vendute calcolando la sola versione per la seconda PlayStation. L'anno successivo il gioco verrà pubblicato anche su PC e la prima Xbox, per poi sbarcare in seguito anche su PlayStation 3, Xbox 360 e sistemi mobile, ma l'edizione originale resta ancora oggi quella di maggior successo in ottica commerciale.

Assieme a GTA San Andreas, completano il podio dei giochi più venduti di sempre per PS2 Gran Turismo 3 A-Spec (14,89 milioni di copie) e Gran Turismo 4 (11,76 milioni), due delle esclusive Sony più amate e popolari all'epoca che, tuttavia, hanno dovuto cedere lo scettro all'iconica opera Rockstar.

E se tre grandissimi giochi guidano la classifica dei più venduti, spazio anche all'opposto: qual è il gioco più brutto della PlayStation 2 mai realizzato?