PS2: ti sei mai chiesto perché alcuni dischi sono blu e altri argento?

All'epoca della sua prima console, Sony ha scelto di produrre CD con fondo nero per PS1, così da rendere immediatamente riconoscibili i giochi della console dai comuni CD audio. Con PlayStation 2 invece si è optato per il colore blu... ma non per tutti i dischi, te lo ricordi?

E quindi perché alcuni dischi erano blu (quasi tendenti al viola, se messi controluce) e altri di colore argento? La spiegazione è semplice, i dischi blu erano CD mentre i dischi con fondo argento erano DVD, il diverso colore serviva dunque a evidenziare le differenze tra i tipi di supporti.

E il blu, se ben vi ricordate, era il colore dominante di PlayStation 2 insieme al nero: il logo blu spiccava sulla console e la stessa confezione della console era di colore blu scuro molto intenso. Per questo probabilmente Sony ha deciso di utilizzare questa tonalità per il fondo dei CD di PS1, così da permettere ai consumatori di associare subito il colore dei dischi alla console.

Per il resto a parte la colorazione della parte inferiore (quella che realmente viene poi "bruciata" e letta dalla lente del lettore ottico) non ci sono differenze tra i "comuni" CD argento e i CD blu o neri usati da Sony. Con il passare degli anni, i publisher hanno adottato il DVD come supporto standard su PS2 e i CD blu sono diventati sempre più rari, sopratutto nella seconda metà del ciclo vitale della console.