PS2: dai Simpsons a ICO, 5 giochi del Monolite Nero che avrebbero bisogno di un Remake

Tra titoli assurdi e grandi giochi PS2 ormai dimenticati, la sterminata ludoteca del Monolite Nero è piena di vecchie glorie del passato che meriterebbero davvero di essere riscoperte dalle giovani generazioni, magari con un Remake o un Reboot con grafica e gameplay modernizzati.

Nonostante la folta schiera di remake e remaster che affolla le vetrine digitali e fisiche dei negozi di videogiochi e degli store virtuali più frequentati dalla community, l'indelebile ricordo delle notti insonni trascorse dai milioni di utenti cresciuti a pane e PlayStation 2 fa da sfondo a una richiesta costante di esperienze interattive in grado di pizzicare le nostre corde della nostalgia.

In tal senso, è emblematico lo sforzo profuso dalle case di sviluppo più affermate nel pescare costantemente alle IP del passato con progetti come Silent Hill 2, MGS Delta Snake Eater e Splinter Cell Remake, senza citare il lungo elenco di videogiochi tra rifacimenti, attualizzazioni, reboot e remaster già approdati sul mercato. Ci sono però dei titoli PS2 'in cerca di Remake' che si distinguono dalla massa: eccovi i nostri cinque 'candidati ideali'.

Final Fantasy X

Il kolossal ruolistico di Square Enix ambientato nella dimensione fittizia di Spira guida l'elenco dei videogiochi PS2 più bramati dalle vecchie e nuove generazioni che desiderano un suo rifacimento moderno. Non è un caso, infatti, se le recenti indiscrezioni e i leak sul Remake di Final Fantasy X hanno saputo catturare le attenzioni di un gran numero di appassionati, generando un acceso dibattito sui social che coinvolge sia i detrattori che i fautori di questa teoria. A più di vent'anni di distanza dalla sua commercializzazione, Final Fantasy X vanta ancora un grande seguito, con milioni di fan che ricordano con nostalgia le ore trascorse partendo all'avventura insieme a Tidus e compagni.

The Simpsons Hit & Run

Lanciato a fine 2023 su PS2, GameCube e sull'originaria Xbox, I Simpsons Hit & Run ha viene ricordato come uno dei migliori tie-in videoludici sia per la bontà del gameplay che per la ricchezza di dettagli del comparto grafico e artistico. D'altronde, gli stessi autori de I Simpson Hit & Run si chiedono perché il gioco non ha mai ricevuto un sequel, a riprova del mai tramotato interesse dei fan per questa frizzante avventura in salsa arcade ambientata nell'iconico universo della serie animata di Matt Groening. La delusione per il mancato rifacimento dell'odissea vissuta da Homer, Marge, Bart, Lisa e Apu nella ridente cittadina di Springfield è stato però mitigato dal lavoro svolto da chi sta provando a dare forma al Remake fan made di I Simpsons Hit & Run su Unreal Engine 5.

ICO

Senza nulla togliere alla riedizione HD di ICO sbarcata su PS3 nella seconda metà del 2011, un eventuale Remake dell'avventura dinamica confezionata nel 2001 da Team Ico e SCE potrebbe ritagliarsi un grande spazio nel panorama videoludico moderno, in ragione dell'oggettiva assenza di esperienze interattive rapportabili a quelle tratteggiate più di un ventennio fa dagli autori al seguito di Fumito Ueda. L'hardware di ultima generazione, oltretutto, contribuirebbe a rendere ancora più ricche di dettagli le suggestive ambientazioni dell'opera primigenia, e questo per tacere delle tante migliorie da apportare a livello di gameplay attingendo alle funzionalità avanzate del controller DualSense di PlayStation 5.

Black

Vi ricordate di Black, l'FPS dalla grafica pazzesca? I quasi vent'anni trascorsi dal lancio dello sparatutto in prima persona di Criterion su PS2 e Xbox non hanno minimamente scalfito il fascino del titolo originario, un progetto che, al tempo, riuscì a ridefinire i canoni del genere attraverso una campagna principale dal taglio cinematografico e ad alto contenuto d'adrenalina, un comparto audio di prim'ordine e una distruttibilità ambientale da fare invidia a molte produzioni moderne. L'eventuale ritorno di Black con un Remake con grafica e gameplay attualizzati ma basati sui medesimi principi del titolo originario potrebbe tranquillamente imporsi in un settore che chiede a gran voce esperienze 'alla Bad Company', tanto in singolo quanto in multiplayer.

Bully

Il sogno del ritorno di Jimmy Hopkins con il remake di Bully, purtroppo, è destinato a rimanere tale ancora a lungo, considerando il gravoso impegno di Rockstar Games su Grand Theft Auto 6. Eppure, sarebbe davvero incredibile reimmergersi nelle atmosfere di Canis Canem Edit con un titolo in grado di svecchiarne le meccaniche di gameplay. Oltre a Bully, però, ci sono diversi altri giochi che meriterebbero un rifacimento moderno, basti pensare a titoli come Dark Cloud e SSX Tricky.

E voi, quali grandi glorie del passato di PS2 vorreste rivedere su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S e, perché no, su Switch 2 con un Remake? Fatecelo sapere con un commento.