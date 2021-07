PS2, un trionfo di potenza e videogiochi: riscopriamo l'hardware la storica console Sony

Dopo essere andati alla riscoperta dell'hardware della primissima PlayStation, abbiamo ben pensato di fare altrettanto anche per PS2, la console Sony di maggior successo della storia.

Qualche anno prima, Sony entrò nel mondo dei videogiochi quasi per caso, a seguito del fallimento di una partnership commerciale con Nintendo. Nel marzo del 1999, quando è avvenuta la presentazione di PlayStation 2, il colosso giapponese segnò tuttavia un vero e proprio punto di svolta per l'intero settore: reduce dal successo della prima console e grazie al know-how acquisito imbastì una presentazione in pompa magna alla quale accorsero circa 1500 giornalisti, che ebbero un assaggio del "motore delle emozioni".

L'Emotion Engine di Ken Kutaragi, padre anche della prima PlayStation, era un chip straordinario, capace di performance senza precedenti nelle operazioni in virgola mobile. Con i suoi 294.91 MHz era in grado di generare 6.2 gigaflops di potenza di calcolo, valori che lo rendevano veloce quasi il doppio dei migliori processori per PC dell'epoca. Non solo forniva le capacità matematiche necessarie a creare i giochi, suscitava anche emozioni nei giocatori con titoli del calibro di Final Fantasy X, Metal Gear Solid 2, Grand Theft Auto 3, Gran Turismo 3 e tantissimi altri. Se volete approfondire l'argomento e scoprire tutti i segreti dell'hardware di PS2, guardate il nostro Video Speciale in apertura di notizia.