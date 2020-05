PS2 più venduta di PS4, ecco i dati aggiornati secondo una recente analisi

Sebbene PlayStation 4 abbia avuto un successo incredibile in termini di vendite, un recente studio ha dimostrato che la vecchia PlayStation 2 continua ad essere la console Sony che ha piazzato sul mercato il maggior numero di unità.

L'attuale console del colosso nipponico, infatti, è ferma a "soli" 109,86 milioni di unità vendute, cifra incredibilmente alta ma comunque inferiore ai 157,68 milioni raggiunti da PlayStation 2, che si aggiudica il primo posto nella classifica delle console più vendute di sempre. In questa interessante classifica vediamo al secondo posto una delle piattaforme più amate in Giappone, il Nintendo DS, che con i suoi 154,9 milioni di pezzi venduti non si discosta poi molto da PS2. Al terzo posto troviamo invece un'altra console portatile Nintendo, ovvero l'immortale Game Boy con ben 118,69 milioni di unità vendute. In questa classifica PlayStation 4 arriva solo al quarto posto, subito dopo PS2, Nintendo DS e GameBoy.

Prima di lasciarvi all'immagine con tutti i dettagli sui numeri raggiunti dalle varie piattaforme ad oggi (trovate anche Wii, Xbox One e la primissima PlayStation), vi ricordiamo che Sony ha registrato grazie a PS4 ben 18 miliardi di dollari in entrate nel 2019.